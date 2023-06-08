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В Украине опровергли фейк россиян о большом количестве погибших и раненых солдат ВСУ

Фото: в Украине опровергли фейк россиян о большом количестве погибших и раненых солдат ВСУ (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россияне распространяют вброс о том, что в Киев привезли большое количество погибших и раненых солдат ВСУ. Эта информация является фейком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр стратегической коммуникации и информационной безопасности в Telegram.

Российская пропаганда утверждает, что на киевском вокзале якобы встречали поезд, который прибыл из Купянска, с ранеными и убитыми во время контрнаступления ВСУ. Как "доказательство" россияне приводили фото с большим количеством авто скорой помощи на платформе киевского вокзала.

Фото: фейк россиян о потерях ВСУ (t.me/spravdi)

Как выяснил Центр стратегической коммуникации, фотографию, которую публикуют россияне, сделал офицер 5 отдельной штурмовой бригады Булавка.

Обнародовал он ее в июне 2023 года, но сделал - в 2022. Это он подтвердил журналистам StopFake, показав соответствующий скриншот.

Фейки россиян о контрнаступлении

Отметим, на с начала этой недели российские оккупанты утверждают, что украинское контрнаступление уже началось. При этом Минобороны РФ рассказывает о "значительных потерях ВСУ" и "уничтожении техники, которую поставляли страны Запада".

При этом украинские официальные лица опровергают такие вбросы врага. В частности, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов подчеркивал, что контрнаступление еще не началось, но ждать его осталось не так долго.

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