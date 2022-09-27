ua ru
Вт, 27 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Україні спростили процедуру зміни імені

Новость на русском →
Вівторок 27 вересня 2022 17:32
В Україні спростили процедуру зміни імені Фото: в Україні спростили процедуру зміни імені (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українці тепер зможуть подавати заяви щодо зміни власного імені через представника або поштою.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на представника Кабміну у Верховній Раді Тараса Мельничука.

Так, Кабінет міністрів вніс зміни до Порядку розгляду заяв про зміну імені (прізвища, власного імені, по батькові) фізичної особи.

Ним закріпили можливість подання заяви щодо зміни імені через представника або поштою.

Окрім того, у разі надання дозволу на зміну імені можна буде звертатись для державної реєстрації зміни імені до відділів державної реєстрації актів цивільного стану, дипломатичного представництва або консульської установи України та отримати відповідне свідоцтво за результатом її проведення через представника.

Як повідомлялося раніше, Кабмін пропонує ввести кримінальну відповідальність за отримання українцями російського паспорта в окупації.

Окрім того, в Україні змінили процедуру призначення та виплати житлових субсидій.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кабінет Міністрів України
NEWS
Чому курс долара все ще зростає: аналітик вказав на психологічні чинники
Чому курс долара все ще зростає: аналітик вказав на психологічні чинники
DAILY
Сергій Грабський: Мобілізація в Росії не вплине на подальший перебіг війни
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сергій Грабський: Мобілізація в Росії не вплине на подальший перебіг війни