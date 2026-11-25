Зміни впроваджені наказом Міноборони від 20 жовтня 2026 року № 375. Вони стосуються вступу до вищих військових навчальних закладів (ВВНЗ), курсів професійної військової освіти та магістерських програм.

Кому спростили медичний відбір

Під час дії воєнного стану військовослужбовці не проходитимуть обов'язковий медичний огляд військово-лікарськими або лікарсько-льотними комісіями під час вступу на навчання.

Це стосується:

військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу;

офіцерів, які вступають до магістратури;

офіцерів, які вступають на курси професійної військової освіти.

У Міноборони пояснюють, що таку можливість запровадили, зокрема, для військових, які зазнали поранень, перенесли ампутації або мають хронічні захворювання. Вони зможуть здобувати освіту, проходити фахові курси та претендувати на вищі посади.

Водночас це не означає загального скасування вимог щодо придатності до військової служби. Для вступників із числа цивільної молоді медичний огляд залишається обов'язковим.

До якого віку можна вступати на військові курси

Під час особливого періоду розширили вікові межі для вступу на курси базового (L-1A) та фахового (L-1B) рівнів.

Тепер на них зможуть вступати цивільні кандидати зі ступенем вищої освіти не нижче бакалавра віком до 45 років. Такий самий віковий ліміт встановили для військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу з відповідною освітою, які готуються до служби на офіцерських посадах. У звичайному порядку для цих кандидатів граничний вік становить 32 роки.

Для офіцерів під час особливого періоду встановили такі вікові обмеження:

L-1C - до 45 років;

L-2 - до 50 років;

L-3 - до 50 років;

L-4 - до 55 років.

Для вступу на магістерські програми за спеціальностями К5 "Військове управління" та К6 "Забезпечення військ (сил)" граничний вік становить 50 років, за спеціальністю К3 "Національна безпека" - 55 років.

Як змінять підготовку офіцерів

Під час особливого періоду підготовку офіцерів на тактичному рівні розділять за штатно-посадовими категоріями.

Зокрема, передбачені два курси:

L-2A - штабний курс батальйонного рівня для підготовки до посад категорії "майор";

L-2B - командно-штабний курс бригадного рівня для підготовки до посад категорії "підполковник".

На оперативному рівні також запровадять окремі програми:

L-3A - курс офіцерів штабів армійських корпусів для посад категорії "підполковник" в органах військового управління;

L-3B - штабний курс офіцерів об'єднаних штабів для посад категорій "підполковник" і "полковник".

У мирний час офіцери сил оборони здобуватимуть оперативний рівень на єдиному курсі L-3 у Національному університеті оборони України. Офіцери медичної служби проходитимуть відповідну підготовку в Українській військово-медичній академії.

Які вимоги діятимуть для вступу на курси L-4 і L-5

Для вступу на курс вищого керівного складу стратегічного рівня L-4 вимоги посилили. Кандидат повинен:

обіймати посаду зі штатно-посадовою категорією не нижче "полковник" або "капітан 1 рангу";

мати військове звання не нижче "підполковник" або "капітан 2 рангу";

мати ступінь магістра та оперативний рівень військової освіти L-3;

бути віком до 50 років, а під час особливого періоду - до 55 років;

мати рекомендацію щодо направлення на навчання за результатами службової діяльності та відповідно до індивідуального плану управління кар'єрою.

Курс стратегічного управління вищого рівня та державної політики L-5 тепер призначений не лише для чинних керівників. На ньому також готуватимуть військовослужбовців і, за потреби, державних службовців до подальшого призначення на керівні посади у сфері оборони та безпеки.

Як відбуватиметься зарахування на навчання

Зарахування на курси професійної військової освіти здійснюватиметься наказами керівників вищих військових навчальних закладів і військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти.

Офіцерів на магістерські програми за державним замовленням зараховуватимуть наказом керівника служби персоналу Міноборони.

Списки кандидатів на курси L-1A та L-1B подаватимуть до 15 травня року вступу. Під час особливого періоду їх можна буде подати не пізніше ніж за п'ять діб до початку навчання.

Для курсів L-1C, L-2, L-3 та L-4 списки потрібно подавати не пізніше ніж за місяць до початку навчання.

Наказ Міноборони набирає чинності з дня його офіційного опублікування.