В Украине расширили возможности для получения военного образования во время военного положения. Военнослужащим упростили медицинский отбор, повысили предельный возраст для поступления на ряд курсов и изменили систему подготовки офицеров.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство обороны Украины.
Изменения введены приказом Минобороны от 20 октября 2026 года № 375. Они касаются поступления в высшие военные учебные заведения (ВУЗы), курсы профессионального военного образования и магистерские программы.
Во время действия военного положения военнослужащие не будут проходить обязательное медицинское освидетельствование военно-врачебными или врачебно-летными комиссиями при поступлении на учебу.
Это касается:
В Минобороны объясняют, что такую возможность ввели, в частности, для военных, которые получили ранения, перенесли ампутации или имеют хронические заболевания. Они смогут получить образование, проходить профессиональные курсы и претендовать на высшие должности.
В то же время это не означает всеобщей отмены требований касательно пригодности к военной службе. Для поступающих из числа гражданской молодежи медицинское освидетельствование остается обязательным.
Во время особого периода расширили возрастные рамки для поступления на курсы базового (L-1A) и профессионального (L-1B) уровней.
Теперь на них смогут поступать гражданские кандидаты со степенью высшего образования не ниже бакалавра в возрасте до 45 лет. Такой же возрастной предел установили для военнослужащих рядового, сержантского и старшинского состава с соответствующим образованием, которые готовятся к службе на офицерских должностях. В обычном порядке для этих кандидатов предельный возраст составляет 32 года.
Для офицеров во время особого периода установили следующие возрастные ограничения:
Для поступления на магистерские программы по специальностям К5 "Военное управление" и К6 "Обеспечение войск (сил)" предельный возраст составляет 50 лет, по специальности К3 "Национальная безопасность" - 55 лет.
Во время особого периода подготовку офицеров на тактическом уровне разделят по штатно-должностным категориям.
В частности, предусмотрены два курса:
На оперативном уровне также будут введены отдельные программы:
В мирное время офицеры сил обороны будут получать оперативный уровень на едином курсе L-3 в Национальном университете обороны Украины. Офицеры медицинской службы пройдут соответствующую подготовку в Украинской военно-медицинской академии.
Для поступления на курс высшего руководящего состава стратегического уровня L-4 требования ужесточились. Кандидат должен:
Курс стратегического управления высшего уровня и государственной политики L-5 теперь предназначен не только для действующих руководителей. На нем также будут готовить военнослужащих и, при необходимости, государственных служащих для дальнейшего назначения на руководящие должности в сфере обороны и безопасности.
Зачисление на курсы профессионального военного образования будет производиться приказами руководителей высших военных учебных заведений и военных учебных подразделений высшего образования.
Офицеров на магистерские программы по государственному заказу будут засчитывать приказом руководителя службы персонала Минобороны.
Списки кандидатов на курсы L-1A и L-1B будут представлять до 15 мая в год поступления. Во время особого периода их можно будет подать не позднее пяти суток до начала обучения.
Для курсов L-1C, L-2, L-3 и L-4 списки нужно подавать не позднее чем за месяц до начала обучения.
Приказ Минобороны вступает в силу дня официального опубликования.
Ранее РБК-Украина сообщало, что в декабре 2025 года Кабмин обновил программу подготовки офицеров запаса. Объем обучения увеличили с 1080 до 1320 часов, а для студентов медицинских и фармацевтических специальностей такую подготовку сделали обязательной при условии пригодности к военной службе.
Также мы рассказывали, что в университетах будет введена обязательная дисциплина "Основы национального сопротивления" для студентов обоих полов. Курс будет предусматривать обучение доврачебной помощи, навыкам безопасности и принципам обороны, но не будет означать прохождение военной службы или получение статуса военнообязанного.