Изменения введены приказом Минобороны от 20 октября 2026 года № 375. Они касаются поступления в высшие военные учебные заведения (ВУЗы), курсы профессионального военного образования и магистерские программы.

Кому упростили медицинский отбор

Во время действия военного положения военнослужащие не будут проходить обязательное медицинское освидетельствование военно-врачебными или врачебно-летными комиссиями при поступлении на учебу.

Это касается:

военнослужащих рядового, сержантского и старшинского состава;

офицеров, поступающих в магистратуру;

офицеров, поступающих на курсы профессионального военного образования.

В Минобороны объясняют, что такую возможность ввели, в частности, для военных, которые получили ранения, перенесли ампутации или имеют хронические заболевания. Они смогут получить образование, проходить профессиональные курсы и претендовать на высшие должности.

В то же время это не означает всеобщей отмены требований касательно пригодности к военной службе. Для поступающих из числа гражданской молодежи медицинское освидетельствование остается обязательным.

До какого возраста можно поступать на военные курсы

Во время особого периода расширили возрастные рамки для поступления на курсы базового (L-1A) и профессионального (L-1B) уровней.

Теперь на них смогут поступать гражданские кандидаты со степенью высшего образования не ниже бакалавра в возрасте до 45 лет. Такой же возрастной предел установили для военнослужащих рядового, сержантского и старшинского состава с соответствующим образованием, которые готовятся к службе на офицерских должностях. В обычном порядке для этих кандидатов предельный возраст составляет 32 года.

Для офицеров во время особого периода установили следующие возрастные ограничения:

L-1C - до 45 лет;

L-2 - до 50 лет;

L-3 - до 50 лет;

L-4 - до 55 лет.

Для поступления на магистерские программы по специальностям К5 "Военное управление" и К6 "Обеспечение войск (сил)" предельный возраст составляет 50 лет, по специальности К3 "Национальная безопасность" - 55 лет.

Как изменят подготовку офицеров

Во время особого периода подготовку офицеров на тактическом уровне разделят по штатно-должностным категориям.

В частности, предусмотрены два курса:

L-2A - штабной курс батальонного уровня для подготовки к должностям категории "майор";

L-2B - командно-штабной курс бригадного уровня для подготовки к должностям категории "подполковник".

На оперативном уровне также будут введены отдельные программы:

L-3A - курс офицеров штабов армейских корпусов для должностей категории "подполковник" в органах военного управления;

L-3B - штабной курс офицеров объединенных штабов для должностей категорий "подполковник" и "полковник".

В мирное время офицеры сил обороны будут получать оперативный уровень на едином курсе L-3 в Национальном университете обороны Украины. Офицеры медицинской службы пройдут соответствующую подготовку в Украинской военно-медицинской академии.

Какие требования будут действовать для поступления на курсы L-4 и L-5

Для поступления на курс высшего руководящего состава стратегического уровня L-4 требования ужесточились. Кандидат должен:

занимать должность со штатно-должностной категорией не ниже "полковник" или "капитан 1 ранга";

иметь воинское звание не ниже "подполковника" или "капитана 2 ранга";

иметь степень магистра и оперативный уровень военного образования L-3;

быть в возрасте до 50 лет, а во время особого периода - до 55 лет;

иметь рекомендацию по направлению на обучение по результатам служебной деятельности и в соответствии с индивидуальным планом управления карьерой.

Курс стратегического управления высшего уровня и государственной политики L-5 теперь предназначен не только для действующих руководителей. На нем также будут готовить военнослужащих и, при необходимости, государственных служащих для дальнейшего назначения на руководящие должности в сфере обороны и безопасности.

Как будет происходить зачисление на обучение

Зачисление на курсы профессионального военного образования будет производиться приказами руководителей высших военных учебных заведений и военных учебных подразделений высшего образования.

Офицеров на магистерские программы по государственному заказу будут засчитывать приказом руководителя службы персонала Минобороны.

Списки кандидатов на курсы L-1A и L-1B будут представлять до 15 мая в год поступления. Во время особого периода их можно будет подать не позднее пяти суток до начала обучения.

Для курсов L-1C, L-2, L-3 и L-4 списки нужно подавать не позднее чем за месяц до начала обучения.

Приказ Минобороны вступает в силу дня официального опубликования.