В Україні спростили отримання статусів особи з інвалідністю

Нещодавно Кабмін спростив процедуру встановлення статусів особам з інвалідністю внаслідок війни та членам сімей загиблих військовослужбовців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України
Відтепер статус цей статус можна отримати у місячний термін двома шляхами:
Для цього необхідно подати заяву із зазначенням відомостей, необхідних для надання статусу.
"Збір відсутніх документів - це обов’язок не ветерана, ветеранки чи родин загиблих, а компетентних органів. Їм надано право витребувати повний пакет документів від уповноважених органів або посадових осіб", - сказано у повідомленні.
Докладніше з інформацією можна ознайомитися в інфографіці:
Раніше РБК-Україна розповідало про те, кому та як в Україні може бути призначена пенсія по інвалідності та що потрібно для її отримання.