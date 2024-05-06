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В Україні спростили отримання статусів особи з інвалідністю

Ілюстративне фото: в Україні спростили спосіб отримання статусу особи з інвалідністю (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Нещодавно Кабмін спростив процедуру встановлення статусів особам з інвалідністю внаслідок війни та членам сімей загиблих військовослужбовців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України

Відтепер статус цей статус можна отримати у місячний термін двома шляхами:

  • у паперовій формі – через ЦНАП незалежно від зареєстрованого місця проживання;
  • в електронній формі – через е-кабінет порталу "Дія" або Єдиного державного реєстру ветеранів війни (наразі електронний продукт перебуває у розробці).

Для цього необхідно подати заяву із зазначенням відомостей, необхідних для надання статусу. 

"Збір відсутніх документів - це обов’язок не ветерана, ветеранки чи родин загиблих, а компетентних органів. Їм надано право витребувати повний пакет документів від уповноважених органів або посадових осіб", - сказано у повідомленні.

Докладніше з інформацією можна ознайомитися в інфографіці:

 

Раніше РБК-Україна розповідало про те, кому та як в Україні може бути призначена пенсія по інвалідності та що потрібно для її отримання.

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