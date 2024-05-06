В Украине упростили получение статусов лица с инвалидностью

Недавно Кабмин упростил процедуру установления статусов лицам с инвалидностью в результате войны и членам семей погибших военнослужащих.
Об этом сообщает Telegram-канал Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины .
Теперь статус этот статус можно получить в месячный срок двумя путями:
Для этого необходимо подать заявление с указанием сведений, необходимых для предоставления статуса.
"Сбор отсутствующих документов – это обязанность не ветерана, ветеранки или семей погибших, а компетентных органов. Им предоставлено право истребовать полный пакет документов от уполномоченных органов или должностных лиц", – говорится в сообщении.
Более подробно с информацией можно ознакомиться в инфографике:
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