В Україні спростили отримання офіцерських звань солдатами з бойовим досвідом, - Зеленський

"Сьогодні ж є рішення, яке допомагає нашій армії ставати більш сучасною та реалізувати досвід оборони зараз - досвід цієї війни. Ми спростили отримання офіцерських звань солдатами та сержантами з бойовим досвідом", - розповів Зеленський.

За словами президента, це правильні соціальні ліфти для армії.