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В Украине упростили получение офицерских званий солдатами с боевым опытом, - Зеленский

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украинские власти приняли решение об упрощении получения офицерских званий солдатами и сержантами с боевым опытом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Сегодня же есть решение, которое помогает нашей армии становиться более современной и реализовать опыт обороны сейчас - опыт этой войны. Мы упростили получение офицерских званий солдатами и сержантами с боевым опытом", - рассказал Зеленский.

По словам президента, это правильные социальные лифты для армии.

 

Напомним, ранее мы сообщали, что Министерство обороны вводит новую, упрощенную, форму обучения и процедуру получения офицерского звания для мобилизованных медиков.

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