В Украине упростили получение офицерских званий солдатами с боевым опытом, - Зеленский

"Сегодня же есть решение, которое помогает нашей армии становиться более современной и реализовать опыт обороны сейчас - опыт этой войны. Мы упростили получение офицерских званий солдатами и сержантами с боевым опытом", - рассказал Зеленский.

По словам президента, это правильные социальные лифты для армии.