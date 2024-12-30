В Украине упростили получение офицерских званий солдатами с боевым опытом, - Зеленский

Украинские власти приняли решение об упрощении получения офицерских званий солдатами и сержантами с боевым опытом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.
"Сегодня же есть решение, которое помогает нашей армии становиться более современной и реализовать опыт обороны сейчас - опыт этой войны. Мы упростили получение офицерских званий солдатами и сержантами с боевым опытом", - рассказал Зеленский.
По словам президента, это правильные социальные лифты для армии.
Напомним, ранее мы сообщали, что Министерство обороны вводит новую, упрощенную, форму обучения и процедуру получения офицерского звания для мобилизованных медиков.
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