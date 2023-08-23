В Україні спростили митне декларування військової техніки, яка їде на навчання

Верховна Рада спростила митне декларування військової техніки під час транскордонного переміщення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство фінансів України.
"Парламент ухвалив у другому читанні зміни до Митного кодексу України та інших законів України щодо уніфікації до європейських та північноатлантичних стандартів процедур декларування військової техніки та інших товарів", - повідомили в міністерстві.
Основні положення законопроекту передбачають:
Законопроект розроблено Мінфіном спільно з Держмитслужбою з метою спрощення процедури переміщення через митний кордон України військової техніки та інших товарів Збройних Сил України, що виїжджають за кордон на військові навчання або з іншою тимчасовою метою, а також збройних сил держав - членів ЄС та НАТО, які направляються в Україну з такою ж метою.
Нагадаємо, ми писали, що українці, які живуть за кордоном і перебувають на тимчасовому консульському обліку в дипломатичних установах, можуть ввезти в Україну автомобіль тимчасово для особистих потреб.
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