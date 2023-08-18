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Без сплати мита. Як тимчасово ввезти авто в Україну: пояснення юриста

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П'ятниця 18 серпня 2023 10:43
Без сплати мита. Як тимчасово ввезти авто в Україну: пояснення юриста Фото: В'їзд на автомобілі в Україну (facebook.com/zahidnuy.kordon)
Автор: Катерина Гончарова
Експерт: Наталія Назарко

Українці, які живуть за кордоном і перебувають на тимчасовому консульському обліку в дипломатичних установах, можуть ввезти в Україну автомобіль тимчасово для особистих потреб.

Про це у коментарі для РБК-Україна розповіла юрист АО "Місечко та Партнери" Наталія Назарко.

Як ввезти автомобіль в Україну тимчасово

Процедура тимчасового ввезення автомобіля в Україну авто для власного користування описана у статті №380 Митного кодексу України.

"Скористатись режимом тимчасового ввезення транспортних засобів особистого користування можуть громадяни-резиденти на строк до одного року під письмове зобов’язання про їх зворотне вивезення", – розповідає Наталія Назарко.

Однак вона нагадує, що в таких випадках їм доведеться сплатити всі митні платежі, які відповідно до закону підлягають сплаті при імпорті таких транспортних засобів.

Громадяни-резиденти, які перебувають на тимчасовому консульському обліку в консульській установі України за кордоном, мають право тимчасово ввозити на митну територію України.

"Це роблять під письмове зобов’язання про зворотне вивезення за умови письмового декларування один транспортний засіб особистого користування на строк, який не повинен перевищувати 60 днів протягом одного календарного року (який може бути як безперервним, так і з перервами), без сплати митних платежів, які відповідно до закону підлягають сплаті при імпорті таких транспортних засобів", – додає юрист.

Без сплати мита. Як тимчасово ввезти авто в Україну: пояснення юристаФото: Під письмове зобов’язання авто можна ввезти на 60 діб на рік (facebook.com/zahidnuy.kordon)

Такі транспортні засоби можуть бути тимчасово ввезені в Україну за умови подання митному органу документів, які підтверджують право власності громадянина на них та їх реєстрацію на території відповідної країни.

Зверніть увагу. Тимчасово ввезені транспортні засоби особистого користування можуть використовуватися на митній території України виключно громадянами, які ввезли їх в Україну, для їхніх особистих потреб.

"Також режимом тимчасового ввезення можуть скористатись громадяни-резиденти, які перетинають кордон на транспортному засобі, яке належить підприємству-нерезиденту у зв’язку з виконанням своїх обов’язків за укладеним трудовим договором", – звертає увагу фахівець.

Тимчасове ввезення таких транспортних засобів дозволяється на строк до 10 діб за умови письмового декларування в порядку, передбаченому законодавством України для громадян, та наданням забезпечення сплати митних платежів відповідно до розділу X Митного кодексу.

Такий строк митні органи можуть продовжити з урахуванням дії обставин непереборної сили та особистих обставин громадян, які ввезли транспортні засоби, але не більш як на 60 днів, додає юрист.

Раніше Наталія Назарко розповіла РБК-Україна, як довго авто на іноземній реєстрації можуть знаходитися в Україні без необхідності розмитнення і загалом як ввезти в Україну автомобіль з-за кордону.

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