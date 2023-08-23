В Украине упростили таможенное декларирование военной техники, которая едет на обучение

Верховная Рада упростила таможенное декларирование военной техники во время трансграничного перемещения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство финансов Украины.
"Парламент принял во втором чтении изменения в Таможенный кодекс Украины и другие законы Украины относительно унификации европейских и североатлантических стандартов процедур декларирования военной техники и других товаров", - сообщили в министерстве.
Основные положения законопроекта предусматривают:
Законопроект разработан Минфином совместно с Гостаможслужбой с целью упрощения процедуры перемещения через таможенную границу Украины военной техники и других товаров Вооруженных Сил Украины, выезжающих за границу на военные учения или с другой временной целью, а также направляемых вооруженных сил государств - членов ЕС и НАТО в Украине с такой же целью.
Напомним, мы писали, что украинцы, живущие за границей и состоящие на временном консульском учете в дипломатических учреждениях, могут ввезти в Украину автомобиль временно для личных нужд.
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