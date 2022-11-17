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В Україні спростили імпорт генераторів та енергобладнання

Фото: Імпорт генераторів та енергобладнання звільнили від вимог (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка спрощує імпорт генераторів та іншого енергетичного обладнання. Відповідне рішення уряд затвердив на засіданні 16 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінекономіки.

Новим положенням на період воєнного стану передбачається не застосовувати до таких товарів вимоги про наявність декларації про відповідність та маркування знаком відповідності технічним регламентам.

Як зазначили в прес-службі, раніше уряд звільнив від ввізного мита та ПДВ генератори, акумулятори та інше обладнання, яке допомагає покращити енергозабезпечення.

"Але на митниці імпортери стикалися з проблемами оформлення таких товарів. Нинішня постанова має усунути ці невідповідності", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Україні 10 жовтня, набула чинності постанова Кабміну, згідно з якою скасовується ввізне мито на генератори, акумулятори та ще низку товарів.

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Міністерство економіки