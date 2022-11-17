В Украине упростили импорт генераторов и энергооборудования

Согласно решению, на период военного положения к таким товарам не будут применять требования о наличии декларации о соответствии и маркировке знаком соответствия техническим регламентам.

Как отметили в пресс-службе, ранее правительство освободило от ввозной пошлины и НДС генераторы, аккумуляторы и другое оборудование, помогающее улучшить энергообеспечение.

"Но на таможне импортеры сталкивались с проблемами оформления таких товаров. Нынешнее постановление должно устранить эти несоответствия", - говорится в сообщении.