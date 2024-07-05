В Україні спростили будівництво та встановлення розподіленої генерації

Кабінет міністрів України спростив реалізацію проектів щодо будівництва та встановлення розподіленої генерації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство енергетики України в Telegram.
Згідно з рішенням уряду, скорочується перелік необхідних документів для будівництва та розміщення газопоршневих та газотурбінних установок.
Тепер не потрібно отримувати:
Також підприємцям не потрібно використовувати Єдину державну електронну систему будівництва, схем теплопостачання та відведення земельної ділянки.
При цьому будівництво може проводитись паралельно з розробкою проектної документації, а експлуатацію можна розпочати без сертифікату про прийом в експлуатацію.
Використання земельних ділянок погоджується з ОВА та відповідним органом місцевого самоврядування.
Кількість необхідних документів зменшено з 7 до 2-х.
Термін видачі та погодження технічних умов скорочено з 10 до 2 днів.
Необхідна лише довідка від ВЦА про необхідність термінового приєднання електроустановок та графічних матеріалів із зазначенням розташування установок.
Термін надання послуги приєднання до газорозподільних систем зменшено - з 3-х місяців до 1-го і зменшено кількість документів.
Підприємцям не потрібно надавати копії документів, що визначають право власності чи користування замовника на об'єкт, а також документ, що підтверджує право власності чи користування земельною ділянкою.
Термін розгляду заяви та термін надання проекту договору на приєднання скоротився з 10 до 1 дня.
Плата за приєднання до теплових мереж не стягується, якщо відповідним ОМС буде ухвалено рішення про виділення коштів із місцевого бюджету для компенсації всіх видатків.
Для підприємств дію програми "Доступні кредити 5-7-9%" поширили на встановлення газотурбінних, газопоршневих та біогазових генераційних установок.
Для населення запроваджують кредити на встановлення сонячних панелей під 0% річних. Сума кредиту - до 480 тисяч гривень, а терміни кредитування - до 10 років.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що "доступні кредити" для ОСББ та ЖБК ввели на альтернативні джерела електрики.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.