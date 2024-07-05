RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украине упростили строительство и установку распределенной генерации

Фото: власти Украины ввели новые условия строительства распределенной генерации (t.me/energyofukraine)
Автор: Иван Носальский

Кабинет министров Украины упростил реализацию проектов, которые касаются строительства и установки распределенной генерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство энергетики Украины в Telegram.

Упрощения для бизнеса

Согласно решению правительства, сокращается перечень необходимых документов для строительства и размещения газопоршневых и газотурбинных установок. 

Теперь не нужно получать:

  • градостроительную документацию;
  • градостроительные условия и ограничение застройки земельного участка;
  • отчет о результатах экспертизы проектной документации на строительство объектов;
  • право на выполнение строительных работ; 
  • оценку влияния на окружающую среду.

Также предпринимателям не нужно использовать Единой государственной электронной системы строительства, схем теплоснабжения и отвода земельного участка.

При этом строительство может проводиться параллельно с разработкой проектной документации, а эксплуатацию можно начать без сертификата о приеме в эксплуатацию. 

Использование земельных участков соглашается с ОВА и соответствующим органом местного самоуправления.

Облегчение условий присоединения потребителей к сетям

Присоединение к электросетям:

Количество необходимых документов уменьшено с 7 до 2-х.

Срок выдачи и согласования технических условий сокращен с 10 до 2 дней.

Необходима только справка от ВГА о необходимости срочного присоединения электроустановок и графических материалов с указанием местоположения установок.

Присоединение к газовым сетям:

Срок предоставления услуги присоединения к газораспределительным системам уменьшен - с 3-х месяцев до 1-го и уменьшено количество документов.

Предпринимателям не нужно предоставлять копии документов, которые определяют право собственности или пользования заказчика на объект, а также документ, подтверждающий право собственности или пользования на земельный участок.

Присоединение к тепловым сетям:

Срок рассмотрения заявления и срок предоставления проекта договора на присоединение сократился с 10 до 1 дня.

Плата за присоединение к тепловым сетям не взимается, если соответствующим ОМС будет принято решение о выделении средств из местного бюджета для компенсации всех расходов.

Финансирование

Для предприятий действие программы "Доступные кредиты 5-7-9%" распространили на установку газотурбинных, газопоршневых и биогазовых генерационных установок.

Для населения вводят кредиты на установку солнечных панелей под 0% годовых. Сумма кредита - до 480 тысяч гривен, а сроки кредитования - до 10 лет. 

Напомним, ранее стало известно, что "доступные кредиты" для ОСМБ и ЖСК ввели на альтернативные источники электричества.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЭлектроэнергияЭнергетики