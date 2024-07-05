В Украине упростили строительство и установку распределенной генерации

Упрощения для бизнеса

Согласно решению правительства, сокращается перечень необходимых документов для строительства и размещения газопоршневых и газотурбинных установок.

Теперь не нужно получать:

градостроительную документацию;

градостроительные условия и ограничение застройки земельного участка;

отчет о результатах экспертизы проектной документации на строительство объектов;

право на выполнение строительных работ;

оценку влияния на окружающую среду.

Также предпринимателям не нужно использовать Единой государственной электронной системы строительства, схем теплоснабжения и отвода земельного участка.

При этом строительство может проводиться параллельно с разработкой проектной документации, а эксплуатацию можно начать без сертификата о приеме в эксплуатацию.

Использование земельных участков соглашается с ОВА и соответствующим органом местного самоуправления.

Облегчение условий присоединения потребителей к сетям

Присоединение к электросетям:

Количество необходимых документов уменьшено с 7 до 2-х.

Срок выдачи и согласования технических условий сокращен с 10 до 2 дней.

Необходима только справка от ВГА о необходимости срочного присоединения электроустановок и графических материалов с указанием местоположения установок.

Присоединение к газовым сетям:

Срок предоставления услуги присоединения к газораспределительным системам уменьшен - с 3-х месяцев до 1-го и уменьшено количество документов.

Предпринимателям не нужно предоставлять копии документов, которые определяют право собственности или пользования заказчика на объект, а также документ, подтверждающий право собственности или пользования на земельный участок.

Присоединение к тепловым сетям:

Срок рассмотрения заявления и срок предоставления проекта договора на присоединение сократился с 10 до 1 дня.

Плата за присоединение к тепловым сетям не взимается, если соответствующим ОМС будет принято решение о выделении средств из местного бюджета для компенсации всех расходов.

Финансирование

Для предприятий действие программы "Доступные кредиты 5-7-9%" распространили на установку газотурбинных, газопоршневых и биогазовых генерационных установок.

Для населения вводят кредиты на установку солнечных панелей под 0% годовых. Сумма кредита - до 480 тысяч гривен, а сроки кредитования - до 10 лет.