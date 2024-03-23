В Україні спрощують усиновлення дітей: що змінюється

Усиновлення

Згідно з нововведеннями, сім'я, яка перебуває у процесі усиновлення дитини, зможе забрати її до себе до рішення суду.

Таке тимчасове влаштування дитини в сім'ю потенційних усиновлювачів можливе у разі, якщо:

сім'я чи кандидат в усиновлювачі отримав позитивний висновок райдержадміністрації чи виконавчого органу міської чи районної ради про доцільність усиновлення та відповідність інтересам дитини;

сім'я чи кандидат в усиновлювачі подав до суду заяву про усиновлення дитини.

Крім цього, термін дії довідки про проходження курсу підготовки з питань виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, збільшився до 24 місяців.

Служби у справах дітей на місцях матимуть доступ до інформації про дітей, які потребують усиновлення, не лише у межах свого населеного пункту, а й усіх дітей області. Таким чином, більше дітей і більше потенційних усиновлювачів зможуть отримати шанс зустріти один одного.

Опіка

Тепер оформити опіку над дитиною, якщо другий з подружжя перебуває на військовій службі, також буде простіше. Згідно з правилами, подавати висновок про стан здоров'я мають обоє з подружжя, а не лише людина, яка бере дитину під опіку. Але тепер той, хто служить, зможе подати такий висновок упродовж 15 днів після повернення.