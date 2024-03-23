В Украине упрощают усыновление детей: что меняется

Кабинет министров Украины в ходе заседания принял изменения в процесс усыновления детей. Его упростили.
Об этом заявило Министерство социальной политики Украины, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабмина.
Согласно нововведениям, семья, которая находится в процессе усыновления ребенка, сможет забрать его к себе до решения суда.
Такое временное устройство ребенка в семью потенциальных усыновителей возможно в случае, если:
Помимо этого, срок действия справки о прохождении курса подготовки по вопросам воспитания детей-сирот и детей, лишенных родительской заботы, увеличился до 24 месяцев.
Службы по делам детей на местах получат доступ к информации о детях, которые нуждаются в усыновлении, не только в границах своего населенного пункта, но и всех детей области. Таким образом больше детей и больше потенциальных усыновителей смогут получить шанс встретить друг друга.
Теперь оформить опеку над ребенком, если второй из супруг находится на военной службе, также будет проще. Согласно правилам, подавать вывод о состоянии здоровья должны оба из супруг, а не только человек, который берет ребенка под опеку. Но теперь тот, кто служит, сможет подать такой вывод на протяжении 15 дней после возвращения.
Напомним, ранее проект РБК-Украина Styler рассказал, как усыновить ребенка во время войны и что для этого нужно.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.