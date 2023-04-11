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В Україні спрощують умови для лікування військових

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Вівторок 11 квітня 2023 19:49
В Україні спрощують умови для лікування військових Фото: в Україні спрощують умови для лікування військових (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Верховна рада підтримала законопроект №9158, який удосконалює питання оформлення документів та лікування військовослужбовців під час дії воєнного стану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народного депутата "Слуги народу" Олександра Завітневича.

За його словами, для отримання військовослужбовцям довідки про обставини травми (поранення, контузія, каліцтво внаслідок бойових уражень або дій з боку противника в районі ведення бойових дій, надається можливість не проводити відповідне розслідування.

"Довідка про травму (поранення, контузії, каліцтва) складається протягом 5 днів на підставі рапорту безпосереднього командира та наказу командира військової частини про отримання військовослужбовцем поранення (поранення, контузії, каліцтва)", - пояснив він.

У цей же строк, довідка направляється до військового закладу охорони здоров’я або територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Голова партії СН Олена Шуляк додала, що однією з переваг документу є те, що відтепер документи "ходитимуть" за військовим, а не військовий за документами.

Адже запроваджується механізм направлення медичних та інших документів до військового закладу охорони здоров’я або територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а також до військової частини – територіальним центром комплектування та соціальної підтримки.

"Наші військові, які поранені або лікуються, не повинні гаяти свій час у чергах і проходити різні бюрократичні процедури, аби отримати довідки від військово-медичної комісії. Ми цінуємо наших захисників і робимо для них максимально комфортні умови", - підсумувала вона.

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