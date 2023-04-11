В Украине упрощают условия для лечения военных

Верховная рада поддержала законопроект №9158, который усовершенствует вопросы оформления документов и лечения военнослужащих во время действия военного положения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета по национальной безопасности, обороне и разведке, народного депутата "Слуги народа" Александра Завитневича.

По его словам, для получения военнослужащим справки об обстоятельствах травмы (ранения, контузия, увечья в результате боевых поражений или действий со стороны противника в районе ведения боевых действий предоставляется возможность не проводить соответствующее расследование).

"Справка о травме (ранения, контузии, увечья) составляется в течение 5 дней на основании рапорта непосредственного командира и приказа командира воинской части о получении ранения ранения (ранения, контузии, увечья)", - пояснил он.

В этот же срок справка направляется в военное учреждение здравоохранения или территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Глава партии СН Елена Шуляк добавила, что одним из преимуществ документа является то, что отныне документы "будут ходить" за военным, а не военный по документам.

Ведь вводится механизм направления медицинских и других документов в военное учреждение здравоохранения или территориальный центр комплектования и социальной поддержки, а также в воинскую часть – территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

"Наши военные, которые ранены или лечатся, не должны тратить свое время в очередях и проходить различные бюрократические процедуры, чтобы получить справки от военно-медицинской комиссии. Мы ценим наших защитников и делаем для них максимально комфортные условия", - подытожила она.