ua en ru
Чт, 02 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес

В Україні спостерігається відновлення економічної активності: приклад мережі UPG

Україна, Четвер 02 жовтня 2025 17:30
UA EN RU
В Україні спостерігається відновлення економічної активності: приклад мережі UPG Фото: в Україні спостерігається відновлення економічної активності (пресслужба)
Автор: Юлія Бойко

У 2025 році в Україні спостерігається відновлення економічної активності, яке значною мірою забезпечується вітчизняним бізнесом і позитивно впливає на економіку країни.

Як пише РБК-Україна, про це в ефірі "Прямого каналу" заявив виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

"У 2022 році ми бачили зруйновані та зупинені підприємства. А зараз інвестор починає вкладати гроші. Йдеться насамперед про українського інвестора", - зазначив Пендзин.

Як приклад економіст назвав розширення мережі заправно-розважальних комплексів UPG. За словами експерта, відновлення роботи 202 станцій під логотипом UPG, які раніше працювали під брендами ANP і "Авіас", матиме позитивний економічний і соціальний вплив для країни.

Зокрема, завдяки створенню близько 2000 додаткових робочих місць та значним додатковим надходженням до державного бюджету вже до кінця 2025-го року.

"Раніше АЗС ANP стояли мертві, а тепер там працює UPG. Понад 200 заправок взяли в оренду. І це не просто розширення, а створення 2000 нових робочих місць і додаткова сплата близько 340 млн податків до кінця року", - зазначив Пендзин.

Фахівець зауважив, що в ситуації дефіциту державного бюджету та обмеженого доступу до зовнішньої фінансової підтримки, саме внутрішні інвестиції відіграють визначальну роль у стабілізації економіки та відновленні бізнес-активності.

Як відомо, українська мережа заправно-розважальних комплексів UPG отримала від Антимонопольного комітету України дозвіл на оренду 202 заправних станцій "Авіас" і "ANP", збільшивши кількість комплексів в управлінні до 289.

Читайте РБК-Україна в Google News
Бізнес
Новини
Відключатимуть світло навіть там, де не планували: Чернігівщина посилює графіки
Відключатимуть світло навіть там, де не планували: Чернігівщина посилює графіки
Аналітика
Роксолана Підласа: Ми маємо переконати партнерів дати гроші на зарплати військовим
Юрій Дощатов, Ростислав Шаправський Роксолана Підласа: Ми маємо переконати партнерів дати гроші на зарплати військовим