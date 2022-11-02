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В Україні сьогодні запроваджують погодинні відключення світла: де саме

Фото: сьогодні в Україні відключатимуть світло (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Сьогодні, 2 листопада, в Україні запровадили погодинні відключення світла. Обмеження діятимуть у північних, центральних та східних областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

Диспетчерський центр "Укренерго" надав операторам обсяги для обмеження електроенергії. Сьогодні погодинні відключення будуть проводитися у столиці, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях.

Українцям нагадали, що графіки відключення світла складають оператори у кожній з областей. Їх можна знайти за посиланням.

Громадянам пояснили, що такі заходи допомагають стабілізувати та відновити енергосистему після ворожих обстрілів.

Нагадаємо, що вчора в "Укренерго" попередили про нові планові відключення світла в Україні. Це викликано дефіцитом електроенергії.

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