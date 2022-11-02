В Україні сьогодні запроваджують погодинні відключення світла: де саме

Сьогодні, 2 листопада, в Україні запровадили погодинні відключення світла. Обмеження діятимуть у північних, центральних та східних областях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".
Диспетчерський центр "Укренерго" надав операторам обсяги для обмеження електроенергії. Сьогодні погодинні відключення будуть проводитися у столиці, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях.
Українцям нагадали, що графіки відключення світла складають оператори у кожній з областей. Їх можна знайти за посиланням.
Громадянам пояснили, що такі заходи допомагають стабілізувати та відновити енергосистему після ворожих обстрілів.
Нагадаємо, що вчора в "Укренерго" попередили про нові планові відключення світла в Україні. Це викликано дефіцитом електроенергії.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.