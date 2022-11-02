В Украине сегодня вводят почасовые отключения света: где именно

Сегодня, 2 ноября, в Украине ввели почасовые отключения света. Ограничения будут действовать в северных, центральных и восточных областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

Диспетчерский центр "Укрэнерго" предоставил операторам объемы для ограничения электроэнергии. Сегодня почасовые отключения будут происходить в столице, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях.

Украинцам напомнили, что графики отключения света составляют операторы в каждой из областей. Их можно найти по ссылке.

Гражданам объяснили, что такие меры помогают стабилизировать и возобновить энергосистему после вражеских обстрелов.