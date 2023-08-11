В Україні сьогодні запрацюють нові камери фіксації порушень ПДР: адреси

Серед 50 комплексів:
Загальна кількість приладів фіксації від 11.08 буде 215.
Розташування комплексів:
Запускаються вперше:
м. Бердичів (1 комплекс)
- вулиця Одеська, 27, напрямок спрямування приладу вулиця Волочаївська;
м. Кривий Ріг (2 комплекси)
- Нікопольське шосе, 22, напрямок спрямування приладу вулиця 21-ї бригади Національної гвардії;
- Нікопольське шосе, 22, напрямок спрямування приладу вулиця Дніпровське шосе;
м. Суми (1 комплекс)
- вулиця Харківська, 111, напрямок спрямування приладу вулиця Війська Запорозького;
м. Ужгород (2 комплекси)
- вулиця Минайська, 8, напрямок спрямування приладу вулиця Антона Макаренка;
- вулиця Минайська, 24, напрямок спрямування приладу проспект Свободи;
м. Чернівці (5 комплексів)
- проспект Незалежності, 125, напрямок спрямування приладу вулиця Героїв Майдану;
- проспект Незалежності, 94, напрямок спрямування приладу вулиця Небесної сотні;
- вулиця Героїв Майдану, 160, напрямок спрямування приладу вулиця Олександра Щербанюка;
- вулиця Галицький шлях, 46-В, напрямок спрямування приладу вулиця Клубна;
- на 0 км+972 автодороги М-19-03 напрямок спрямування приладу Чернівецька об’їзна дорога;
Вінницька область (2 комплекси)
- на 491 км+090 автодороги М-30 напрямок спрямування приладу м. Умань;
- на 490 км+890 автодороги М-30 напрямок спрямування приладу м. Вінниця;
Закарпатська область (2 комплекси)
- на 2 км+395 автодороги Н-09 напрямок спрямування приладу с. Верхній Коропець;
- на 7 км+734 автодороги М-08 напрямок спрямування приладу вулиця Доманинська;
Тернопільська область (3 комплекси)
- на 328 км+315 автодороги М-19 напрямок спрямування приладу м. Тернопіль;
- на 268 км+641 автодороги М-19 напрямок спрямування приладу м. Кременець;
- на 158 км+740 автодороги М-30 напрямок спрямування приладу смт Великі Борки;
Чернівецька область (1 комплекс)
- на 100 км+356 автодороги Р-62 напрямок спрямування приладу м. Сторожинець;
Відновлюють роботу:
м. Вінниця (1 комплекс)
- проспект Юності, 46, напрямок спрямування приладу вулиця Келецька;
м. Львів (1 комплекс)
- вулиця Шевченка, 313, напрямок спрямування приладу вулиця Івана Величковського;
м. Хмельницький (2 комплекси)
- Вінницьке шосе, 8/1, напрямок спрямування приладу вулиця Молдавська;
- проспект Миру, 65, напрямок спрямування приладу Старокостянтинівське шосе;
м. Суми (4 комплекси)
- вулиця Харківська, 96, напрямок спрямування приладу у напрямку вулиця Сергія Табали;
- вулиця Героїв Сумщини, 10, напрямок спрямування приладу у напрямку вулиця Кустовська;
- вулиця Героїв Сумщини, 27, напрямок спрямування приладу у напрямку площа Незалежності;
- вулиця Героїв Крут, 20, напрямок спрямування приладу у напрямку вулиця Івана Харитоненко;
Житомирська область (2 комплекси)
- на 127 км+246 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу м. Київ;
- на 230 км+853 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу м. Рівне;
Івано-Франківська область (1 комплекс)
- на 240 км+283 автодороги Н-09 напрямок спрямування приладу вулиця Грушевського;
Київська область (11 комплексів)
- на 21 км+730 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу с. Капітанівка;
- на 21 км+810 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу м. Київ;
- на 66 км+250 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу м. Житомир;
- на 24 км+400 автодороги М-05 напрямок спрямування приладу с. Віта-Поштова;
- на 24 км+700 автодороги М-05 напрямок спрямування приладу смт Глеваха;
- на 15 км+250 автодороги М-05 напрямок спрямування приладу м. Київ;
- на 15 км+740 автодороги М-05 напрямок спрямування приладу с. Віта-Поштова;
- на 9 км +784 автодороги Р-01 напрямок спрямування приладу м. Київ;
- на 9 км +994 автодороги Р-01 напрямок спрямування приладу м. Обухів;
- на 49 км+150 автодороги М-03 напрямок спрямування приладу м. Харків;
- на 37 км+700 автодороги М-07 напрямок спрямування приладу смт Ворзель;
Кіровоградська область (1 комплекс)
- на 248 км+169 автодороги М-05 напрямок спрямування приладу м. Одеса;
Львівська область (6 комплексів)
- на 555 км+730 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу м. Львів;
- на 555 км+662 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу с. Красів;
- на 439 км+352 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу вулиця Перемоги;
- на 541+296 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу м. Кам’янопіль;
- на 16 км+153 автодороги М-11 напрямок спрямування приладу м. Львів;
- на 21+671 автодороги М-10 напрямок спрямування приладу м. Львів;
Одеська область (1 комплекс)
- на 465 км+483 автодороги М-05 напрямок спрямування приладу м. Київ;
Чернігівська область (1 комплекс)
- на 11 км+903 автодороги Н-27 напрямок спрямування приладу м. Мена;
Розташування всіх комплексів можна переглянути за посиланням.
Додамо, що з 16 травня 2022 року Нацполіція відновила роботу камер автоматичної фіксації порушень ПДР. Після початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України вони тимчасово не працювали.