В Украине сегодня заработают новые камеры фиксации нарушений ПДД: адреса

Среди 50 комплексов:
- 31 комплекс работал до полномасштабного вторжения и сейчас возобновит свою работу;
- 19 приборов контроля заработают впервые.
Общее количество приборов фиксации от 11.08 будет 215.
Расположение комплексов:
Запускаются впервые:
м. Бердичев (1 комплекс)
- улица Одесская, 27, направление направления прибора улица Волочаевская;
м. Кривой Рог (2 комплекса)
- Никопольское шоссе, 22, направление направления прибора улица 21-й бригады Национальной гвардии;
- Никопольское шоссе, 22, направление направления прибора улица Днепровское шоссе;
м. Сумы (1 комплекс)
- улица Харьковская, 111, направление направления прибора улица Войска Запорожского;
м. Ужгород (2 комплекса)
- улица Минайская, 8, направление направления прибора улица Антона Макаренко;
- улица Минайская, 24, направление направления прибора проспект Свободы;
м. Черновцы (5 комплексов)
- проспект Независимости, 125, направление направления прибора улица Героев Майдана;
- проспект Независимости, 94, направление направления прибора улица Небесной сотни;
- улица Героев Майдана, 160, направление направления прибора улица Александра Щербанюка;
- улица Галицкий путь, 46-В, направление направления прибора улица Клубная;
- на 0 км + 972 автодороги М-19-03 направление направления прибора Черновицкая объездная дорога;
Винницкая область (2 комплекса)
- на 491 км+090 автодороги М-30 направление направления прибора г. Умань;
- на 490 км+890 автодороги М-30 направление направления прибора г. Винница;
- Закарпатская область (2 комплекса)
- на 2 км + 395 автодороги Н-09 направление направления прибора с. Верхний Коропец;
- на 7 км + 734 автодороги М-08 направление направления прибора улица Доманинская;
Тернопольская область (3 комплекса)
- на 328 км+315 автодороги М-19 направление направления прибора г. Тернополь;
- на 268 км + 641 автодороги М-19 направление направления прибора г. Кременец;
- на 158 км+740 автодороги М-30 направление направления прибора пгт Большие Борки;
Черновицкая область (1 комплекс)
- на 100 км+356 автодороги Р-62 направление направления прибора г. Сторожинец;
- Восстанавливают работу:
м. Винница (1 комплекс)
- проспект Юности, 46, направление направления прибора улица Келецкая;
м. Львов (1 комплекс)
- улица Шевченко, 313, направление направления прибора улица Ивана Величковского;
м. Хмельницкий (2 комплекса)
- Винницкое шоссе, 8/1, направление направления прибора улица Молдавская;
- проспект Мира, 65, направление направления прибора Староконстантиновское шоссе;
м. Сумы (4 комплекса)
- улица Харьковская, 96, направление направления прибора в направлении улица Сергея Табалы;
- улица Героев Сумщины, 10, направление направления прибора в направлении улица Кустовская;
- улица Героев Сумщины, 27, направление направления прибора в направлении площадь Независимости;
- улица Героев Крут, 20, направление направления прибора в направлении улица Ивана Харитоненко;
Житомирская область (2 комплекса)
- на 127 км + 246 автодороги М-06 направление направления прибора г. Киев;
- на 230 км + 853 автодороги М-06 направление направления прибора г. Ровно;
Ивано-Франковская область (1 комплекс)
- на 240 км + 283 автодороги Н-09 направление направления прибора улица Грушевского;
Киевская область (11 комплексов)
- на 21 км + 730 автодороги М-06 направление направления прибора с. Капитановка;
- на 21 км + 810 автодороги М-06 направление направления прибора г. Киев;
- на 66 км + 250 автодороги М-06 направление направления прибора г. Житомир;
- на 24 км + 400 автодороги М-05 направление направления прибора с. Вита-Почтовая;
- на 24 км + 700 автодороги М-05 направление направления прибора пгт Глеваха;
- на 15 км + 250 автодороги М-05 направление направления прибора г. Киев;
- на 15 км + 740 автодороги М-05 направление направления прибора с. Вита-Почтовая;
- на 9 км +784 автодороги Р-01 направление направления прибора г. Киев;
- на 9 км +994 автодороги Р-01 направление направления прибора г. Обухов;
- на 49 км +150 автодороги М-03 направление направления прибора г. Харьков;
- на 37 км+700 автодороги М-07 направление направления прибора пгт Ворзель;
Кировоградская область (1 комплекс)
- на 248 км+169 автодороги М-05 направление направления прибора г. Одесса;
Львовская область (6 комплексов)
- на 555 км+730 автодороги М-06 направление направления прибора г. Львов;
- на 555 км+662 автодороги М-06 направление направления прибора с. Красов;
- на 439 км + 352 автодороги М-06 направление направления прибора улица Победы;
- на 541+296 автодороги М-06 направление направления прибора г. Камянополь;
- на 16 км + 153 автодороги М-11 направление направления прибора г. Львов;
- на 21+671 автодороги М-10 направление направления прибора г. Львов;
- Одесская область (1 комплекс)
- на 465 км+483 автодороги М-05 направление направления прибора г. Киев;
Черниговская область (1 комплекс)
- на 11 км+903 автодороги Н-27 направление направления прибора г. Мена;
Расположение всех комплексов можно просмотреть по ссылке.
С 16 мая 2022 года Нацполиция возобновила работу камер автоматической фиксации нарушений ПДД. После начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины, они временно не работали.