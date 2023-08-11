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В Украине сегодня заработают новые камеры фиксации нарушений ПДД: адреса

Фото: комплекс автоматической фиксации правонарушений (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 11 августа, на автомобильных дорогах Украины начнут работу дополнительные 50 комплексов автоматической фиксации правонарушений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого.

Среди 50 комплексов: 

  • 31 комплекс работал до полномасштабного вторжения и сейчас возобновит свою работу;
  • 19 приборов контроля заработают впервые.

Общее количество приборов фиксации от 11.08 будет 215.

Расположение комплексов:

Запускаются впервые:

м. Бердичев (1 комплекс)

  • улица Одесская, 27, направление направления прибора улица Волочаевская;

м. Кривой Рог (2 комплекса)

  • Никопольское шоссе, 22, направление направления прибора улица 21-й бригады Национальной гвардии;
  • Никопольское шоссе, 22, направление направления прибора улица Днепровское шоссе;

м. Сумы (1 комплекс)

  • улица Харьковская, 111, направление направления прибора улица Войска Запорожского;

м. Ужгород (2 комплекса)

  • улица Минайская, 8, направление направления прибора улица Антона Макаренко;
  • улица Минайская, 24, направление направления прибора проспект Свободы;

м. Черновцы (5 комплексов)

  • проспект Независимости, 125, направление направления прибора улица Героев Майдана;
  • проспект Независимости, 94, направление направления прибора улица Небесной сотни;
  • улица Героев Майдана, 160, направление направления прибора улица Александра Щербанюка;
  • улица Галицкий путь, 46-В, направление направления прибора улица Клубная;
  • на 0 км + 972 автодороги М-19-03 направление направления прибора Черновицкая объездная дорога;

Винницкая область (2 комплекса)

  • на 491 км+090 автодороги М-30 направление направления прибора г. Умань;
  • на 490 км+890 автодороги М-30 направление направления прибора г. Винница;
  • Закарпатская область (2 комплекса)
  • на 2 км + 395 автодороги Н-09 направление направления прибора с. Верхний Коропец;
  • на 7 км + 734 автодороги М-08 направление направления прибора улица Доманинская;

Тернопольская область (3 комплекса)

  • на 328 км+315 автодороги М-19 направление направления прибора г. Тернополь;
  • на 268 км + 641 автодороги М-19 направление направления прибора г. Кременец;
  • на 158 км+740 автодороги М-30 направление направления прибора пгт Большие Борки;

Черновицкая область (1 комплекс)

  • на 100 км+356 автодороги Р-62 направление направления прибора г. Сторожинец;
  • Восстанавливают работу:

м. Винница (1 комплекс)

  • проспект Юности, 46, направление направления прибора улица Келецкая;

м. Львов (1 комплекс)

  • улица Шевченко, 313, направление направления прибора улица Ивана Величковского;

м. Хмельницкий (2 комплекса)

  • Винницкое шоссе, 8/1, направление направления прибора улица Молдавская;
  • проспект Мира, 65, направление направления прибора Староконстантиновское шоссе;

м. Сумы (4 комплекса)

  • улица Харьковская, 96, направление направления прибора в направлении улица Сергея Табалы;
  • улица Героев Сумщины, 10, направление направления прибора в направлении улица Кустовская;
  • улица Героев Сумщины, 27, направление направления прибора в направлении площадь Независимости;
  • улица Героев Крут, 20, направление направления прибора в направлении улица Ивана Харитоненко;

Житомирская область (2 комплекса)

  • на 127 км + 246 автодороги М-06 направление направления прибора г. Киев;
  • на 230 км + 853 автодороги М-06 направление направления прибора г. Ровно;

Ивано-Франковская область (1 комплекс)

  • на 240 км + 283 автодороги Н-09 направление направления прибора улица Грушевского;

Киевская область (11 комплексов)

  • на 21 км + 730 автодороги М-06 направление направления прибора с. Капитановка;
  • на 21 км + 810 автодороги М-06 направление направления прибора г. Киев;
  • на 66 км + 250 автодороги М-06 направление направления прибора г. Житомир;
  • на 24 км + 400 автодороги М-05 направление направления прибора с. Вита-Почтовая;
  • на 24 км + 700 автодороги М-05 направление направления прибора пгт Глеваха;
  • на 15 км + 250 автодороги М-05 направление направления прибора г. Киев;
  • на 15 км + 740 автодороги М-05 направление направления прибора с. Вита-Почтовая;
  • на 9 км +784 автодороги Р-01 направление направления прибора г. Киев;
  • на 9 км +994 автодороги Р-01 направление направления прибора г. Обухов;
  • на 49 км +150 автодороги М-03 направление направления прибора г. Харьков;
  • на 37 км+700 автодороги М-07 направление направления прибора пгт Ворзель;

Кировоградская область (1 комплекс)

  • на 248 км+169 автодороги М-05 направление направления прибора г. Одесса;

Львовская область (6 комплексов)

  • на 555 км+730 автодороги М-06 направление направления прибора г. Львов;
  • на 555 км+662 автодороги М-06 направление направления прибора с. Красов;
  • на 439 км + 352 автодороги М-06 направление направления прибора улица Победы;
  • на 541+296 автодороги М-06 направление направления прибора г. Камянополь;
  • на 16 км + 153 автодороги М-11 направление направления прибора г. Львов;
  • на 21+671 автодороги М-10 направление направления прибора г. Львов;
  • Одесская область (1 комплекс)
  • на 465 км+483 автодороги М-05 направление направления прибора г. Киев;

Черниговская область (1 комплекс)

  • на 11 км+903 автодороги Н-27 направление направления прибора г. Мена;

Расположение всех комплексов можно просмотреть по ссылке.

С 16 мая 2022 года Нацполиция возобновила работу камер автоматической фиксации нарушений ПДД. После начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины, они временно не работали.

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