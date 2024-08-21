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В Україні сьогодні вимикатимуть світло раніше

Середа 21 серпня 2024 15:28
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В Україні сьогодні вимикатимуть світло раніше Ілюстративне фото: графіки відключення світла 21 серпня почнуть діяти раніше (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

В Україні у середу, 21 серпня, графіки відключення електроенергії почнуть діяти на пів години раніше, ніж було запланованого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

"Сьогодні, 21 серпня, з 15:30 до 18:00 і з 22:00 до 24:00 діятиме одна черга відключень", - повідомили в "Укренерго".

В період з 18:00 до 22:00 обленерго будуть застосовувати дві черги відключень одночасно. Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується.

Раніше "Укренерго" повідомляло, що сьогодні графіки відключення електроенергії будуть діяти з 16:00. Однак було внесено зміни, і світло почнуть вимикати на пів години раніше.

Відключення світла в Україні

З травня цього року українська енергетична система зазнавала постійних обстрілів з боку РФ, через що довелося вводити графіки відключення електрики. Влітку ситуація погіршилася через аномальну спеку та ремонт енергоблоків на АЕС. Проте до кінця липня ситуація стабілізувалася, і з 29 липня графіки відключень більше не використовувалися.

Через повернення в Україну спеки з понеділка, 19 серпня, енергетики знову почали запроваджувати графіки відключень світла.

Раніше заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук просила українців цього тижня економно використовувати електроенергію у пікові години - вранці та ввечері.

А ось голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький вчора розповів, що у разі відсутності форс-мажорів, наступного тижня, ймовірно, вдасться уникнути відключень електроенергії в Україні.

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