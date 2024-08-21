В Украине сегодня будут выключать свет раньше
В Украине в среду, 21 августа, графики отключения электроэнергии начнут действовать на полчаса раньше запланированного.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".
"Сегодня, 21 августа, с 15:30 до 18:00 и с 22:00 до 24:00 будет действовать одна очередь отключений", – сообщили в "Укрэнерго".
В период с 18:00 до 22:00 облэнерго будут применять две очереди отключений одновременно. Энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.
Ранее "Укрэнерго" сообщало, что сегодня графики отключения электроэнергии будут действовать с 16:00. Однако были внесены изменения, и свет начнут выключать полчаса раньше.
Отключение света в Украине
С мая этого года украинская энергетическая система подвергалась постоянным обстрелам со стороны РФ, из-за чего пришлось вводить графики отключения электричества. Летом ситуация ухудшилась из-за аномальной жары и ремонта энергоблоков на АЭС. Однако к концу июля ситуация стабилизировалась, и с 29 июля графики отключений больше не использовались.
Из-за возвращения в Украину жары с понедельника, 19 августа, энергетики снова начали вводить графики отключений света.
Ранее заместитель министра энергетики Светлана Гринчук просила украинцев на этой неделе экономно использовать электроэнергию в пиковые часы - утром и вечером.
А вот председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий рассказал, что в случае отсутствия форс-мажоров, на следующей неделе, вероятно, удастся избежать отключений электроэнергии в Украине.
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