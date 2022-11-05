В Україні сьогодні продовжуються відключення світла: де саме

Сьогодні, 5 листопада, в Україні продовжаться планові відключення світла. Обмеження діятимуть у Києві та 7 областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

Диспетчерський центр "Укренерго" з 6:00 надав операторам обсяги для обмеження електропостачання. Відключення будуть погодинними і діятимуть у столиці, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях.

Енергетики пояснили, що погодинні відключення передбачають щоденні обмеження світла, але за певним розкладом.

Графік складають оператори розподільчих мереж (обленерго) для кожної області окремо. Їх повинні оприлюднювати заздалегідь. Графіки можна знайти на сайтах обленерго.