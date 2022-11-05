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В Україні сьогодні продовжуються відключення світла: де саме

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Україна, Субота 05 листопада 2022 08:36
В Україні сьогодні продовжуються відключення світла: де саме Фото: у Києві та 7 областях сьогодні будуть погодинні відключення світла (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Сьогодні, 5 листопада, в Україні продовжаться планові відключення світла. Обмеження діятимуть у Києві та 7 областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

Диспетчерський центр "Укренерго" з 6:00 надав операторам обсяги для обмеження електропостачання. Відключення будуть погодинними і діятимуть у столиці, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях.

Енергетики пояснили, що погодинні відключення передбачають щоденні обмеження світла, але за певним розкладом.

Графік складають оператори розподільчих мереж (обленерго) для кожної області окремо. Їх повинні оприлюднювати заздалегідь. Графіки можна знайти на сайтах обленерго.

Нагадаємо, у Харківській області змінили графіки віялових відключень світла. Новий розклад почне діяти уже з понеділка.

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Укренерго відключеня світла Електроенергія
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