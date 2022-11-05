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В Украине сегодня продолжаются отключения света: где именно

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Украина, Суббота 05 ноября 2022 08:36
В Украине сегодня продолжаются отключения света: где именно Фото: в Киеве и 7 областях сегодня будут почасовые отключения света (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Сегодня, 5 ноября, в Украине продолжатся плановые отключения света. Ограничения будут действовать в Киеве и 7 областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

Диспетчерский центр "Укрэнерго" с 6:00 предоставил операторам объемы для ограничения электроснабжения. Отключения будут почасовыми и будут действовать в столице, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях.

Энергетики объяснили, что почасовые отключения предполагают ежедневные ограничения света, но по определенному расписанию.

График составляют операторы распределительных сетей (облэнерго) для каждой области в отдельно. Их должны обнародовать заранее. Графики можно найти на сайтах облэнерго.

Напомним, в Харьковской области изменили графики веерных отключений света. Новое расписание начнет действовать уже с понедельника.

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