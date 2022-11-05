В Украине сегодня продолжаются отключения света: где именно

Сегодня, 5 ноября, в Украине продолжатся плановые отключения света. Ограничения будут действовать в Киеве и 7 областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

Диспетчерский центр "Укрэнерго" с 6:00 предоставил операторам объемы для ограничения электроснабжения. Отключения будут почасовыми и будут действовать в столице, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях.

Энергетики объяснили, что почасовые отключения предполагают ежедневные ограничения света, но по определенному расписанию.

График составляют операторы распределительных сетей (облэнерго) для каждой области в отдельно. Их должны обнародовать заранее. Графики можно найти на сайтах облэнерго.