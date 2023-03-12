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В Україні сьогодні оголосили штормове попередження

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Україна, Неділя 12 березня 2023 13:28
В Україні сьогодні оголосили штормове попередження Фото: синоптики оголосили штормове попередження 12 березня (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Сьогодні, 12 березня, в Україні можливі сильні пориви вітру. Синоптики оголосили штормове попередження у майже всіх регіонах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій в Telegram.

Сьогодні вдень в Україні, крім Закарпаття, пориви вітру досягатимуть 15-20 м/с. Синоптики оголосили перший (жовтий) рівень небезпеки.

Українців попереджають, що такі погодні умови можуть погіршувати рух транспорту.

"Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць і стати причиною небезпечних ситуацій. Просимо бути обережними під час перебування на вулиці", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, жителів Одеси та області сьогодні попередили про підвищену мінну небезпеку через шторм у Чорному морі.

Крім того, водіїв у Києві закликали бути обережними на дорогах через сніг та шквальний вітер.

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