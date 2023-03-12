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Сніг та сильні пориви вітру. Водіїв Києва попередили про погіршення погоди

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Київ, Неділя 12 березня 2023 09:51
Сніг та сильні пориви вітру. Водіїв Києва попередили про погіршення погоди Фото: у Києві з ранку сніг та сильні пориви вітру (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Зранку у неділю, 12 березня, в Києві спостерігається сніг з сильними поривами вітру. Вони досягають 15-20 м/с.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Патрульну поліцію Києва.

"Шановні учасники дорожнього руху, будьте особливо уважними, адже на вулиці сніг, який супроводжують сильні пориви вітру. За прогнозами синоптиків, швидкість вітру сягатиме 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці просять водіїв, бути уважними за кермом, а пішоходів - уважно переходити дорогу у встановлених місцях та та використовувати світлоповертаючі елементи.

"Потрібна допомога - телефонуйте на лінію 102", - порадили правоохоронці.

Як повідомлялось, у Чорному морі сьогодні, 12 березня, спостерігається шторм. Жителів Одеси та області попередили про мінну небезпеку.

Нагадаємо, погода в Україні сьогодні, 12 березня погіршиться. Вночі буде шквальний вітер, очікується дощ, подекуди з мокрим снігом.

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