Сніг та сильні пориви вітру. Водіїв Києва попередили про погіршення погоди
Зранку у неділю, 12 березня, в Києві спостерігається сніг з сильними поривами вітру. Вони досягають 15-20 м/с.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Патрульну поліцію Києва.
"Шановні учасники дорожнього руху, будьте особливо уважними, адже на вулиці сніг, який супроводжують сильні пориви вітру. За прогнозами синоптиків, швидкість вітру сягатиме 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.
Правоохоронці просять водіїв, бути уважними за кермом, а пішоходів - уважно переходити дорогу у встановлених місцях та та використовувати світлоповертаючі елементи.
"Потрібна допомога - телефонуйте на лінію 102", - порадили правоохоронці.
Як повідомлялось, у Чорному морі сьогодні, 12 березня, спостерігається шторм. Жителів Одеси та області попередили про мінну небезпеку.
Нагадаємо, погода в Україні сьогодні, 12 березня погіршиться. Вночі буде шквальний вітер, очікується дощ, подекуди з мокрим снігом.
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