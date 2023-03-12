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В Украине сегодня объявили штормовое предупреждение

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Украина, Воскресенье 12 марта 2023 13:28
В Украине сегодня объявили штормовое предупреждение Фото: синоптики объявили штормовое предупреждение 12 марта (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Сегодня, 12 марта, в Украине возможны сильные порывы ветра. Синоптики объявили штормовое предупреждение во многих регионах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

Сегодня днем в Украине, кроме Закарпатья, порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Синоптики объявили первый (желтый) уровень опасности.

Украинцы предупреждают, что такие погодные условия могут ухудшать движение транспорта.

"Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц и стать причиной опасных ситуаций. Просим соблюдать осторожность во время пребывания на улице", - говорится в сообщении.

Напомним, жителей Одессы и области сегодня предупредили о повышенной минной опасности из-за шторма в Черном море.

Кроме того, водителей в Киеве призвали осторожничать на дорогах из-за снега и шквального ветра.

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