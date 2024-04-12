Україні слід допомагати активніше, РФ не можна дозволити виграти цю війну, - прем'єр Франції
Франція, країни ЄС і НАТО роблять усе можливе, щоб допомогти Україні відбити агресію, але важливо допомагати активніше. Росії не можна дозволити виграти цю війну, тому що наступними жертвами стануть країни ЄС.
Про це заявив прем’єр-міністр Франції Габріель Атталь, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю чиновника телеканалу CBC.
Він підтвердив заяву прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска про те, що сьогодні Європа перебуває на порозі нової війни та підкреслив, що Франція буде допомагати Києву, оскільки у разі поразки України, війна розповсюдиться на всі інші країни ЄС.
"Ми бачимо поступове повернення війни на європейський континент. Два роки тому, коли почалося повномасштабне вторгнення Росії, багато людей вважали, що Україна не зможе опиратися агресору. Однак упродовж двох років ми бачимо опір українців, вони дуже сміливі. Значною мірою це стало можливим завдяки підтримці України з боку ЄС", - сказав Атталь.
Він нагадав, що Франція виділила 7 млрд євро на військову допомогу Україні й анонсував продовження надання цієї допомоги для опору Росії. За його словами, в ЄС розуміють усю складність і загрозу ситуації, адже у разі поразки України, наступними цілями Кремля стануть країни ЄС, зокрема Польща.
Очільник французького уряду також нагадав, що зараз уся російська економіка спрямована на війну. Саме тому, на його думку, Франція, ЄС і Канада надають підтримку Україні, що має вирішальне значення.
"Нам слід робити набагато більше. Нещодавно ми мали дуже важливу зустріч із лідерами багатьох країн світу, в якій взяла участь Канада. Липневий саміт НАТО у Вашингтоні також буде дуже важливим для продовження нашої підтримки України. Росії не можна дозволити виграти цю війну", - зазначив Атталь.
Допомога Україні з боку ЄС
У лютому президент Володимир Зеленський заявив, що без військової допомоги США, Україна втратить багато людей на фронті. Збройні сили не здобудуть нових успіхів на полі бою та будуть змушені відступати.
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что сегодня самый критический момент в истории со времен Второй мировой войны. Следующие два года будут решающими.
Президент Франції Еммануель Макрон закликав Європу знайти нові фінансові рішення для України, оскільки США досі затримують обіцяний пакет допомоги.
Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель зазначив, що обсяги допомоги ЄС для України не є надмірними, але дуже важливі. На його думку, якщо Україна капітулює перед Росією, за це будуть розплачуватися наступні покоління європейців.
Днями Британія і Франція домовилися збільшити постачання військової допомоги Україні та обговорили пріоритети ЗСУ на найближчі місяці.
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