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В Україні скоротили перелік продуктів, ціни на які регулюються державою

Фото: перелік товарів для держрегулювання скоротили (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів продовжив державне регулювання цін на окремі види продовольчих товарів в період воєнного стану та трьох місяців після його припинення. Перелік товарів скорочено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 19 червня 2023 р. № 650.

Документом встановлюється граничний рівень торговельної надбавки (націнки) на рівні 10% на такі товари:

  • борошно пшеничне вищого сорту,
  • молоко пастеризоване жирністю 2,5 відсотка (у плівці),
  • хліб житньо-пшеничний,
  • яйця курячі категорії С1,
  • птиця (тушки курячі, четвертини тушки курячої),
  • батон
  • олія соняшникова рафінована.

Таким чином, з переліку виключені: цукор-пісок, макаронні вироби вітчизняного виробництва (вермішель з борошна пшеничного вищого сорту), та масло вершкове жирністю 72,5 відсотка.

Крім того, Кабмін встановив для бізнесу на рівні 10 днів максимальний строк розрахунків за поставлені товари вітчизняного виробництва: крупа гречана, цукор-пісок, макаронні вироби (вермішель з борошна пшеничного вищого сорту), масло вершкове жирністю 72,5 відсотка, вода мінеральна негазована та товари з переліку державного регулювання.

Урядом також прийнято рішення щодо скасування процедури декларування зміни роздрібних цін на товари, що мають істотну соціальну значущість та товари протиепідемічного призначення.

Граничні ціни

Кабінет міністрів України ввів граничний рівень торговельної надбавки на деякі продукти в січні 2022 року. Цей рівень був встановлений на рівні 10%.

Водночас за 2022 рік ціни на продукти в Україні зросли на 34,4%. Це вище за загальну інфляцію, яка склала 26,6%.

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