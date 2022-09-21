В Україні скоротили перелік громад в зоні бойових дій та в окупації

Мінреінтеграції оновило перелік територіальних громад, розташованих у районах, проведення військових дій, або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) станом на 10 вересня. Перелік скорочений до 327 громад.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України ( Мінреінтеграції ).

Є три критерії, на які при цьому спираються:

Це територіальні громади Донецької (66), Харківської (56), Дніпропетровської (10), Луганської (37), Запорізької (56), Херсонської (49), Миколаївської (26), Сумської (22), Чернігівської (5) областей. Загалом у переліку наразі 327 громад у 9 областях.

Нагадаємо, Кабінет міністрів змінив порядок підтримки окремих категорій населення, яке постраждало у зв'язку з військовою агресією РФ проти України. Допомога надаватиметься тільки жителям районів в зоні бойових дій і тим, у кого зруйновано житло.

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук заявила, що на тимчасово окупованих росіянами територіях залишаються ще майже 1,2 млн українців.

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