UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Україні скоротили перелік громад в зоні бойових дій та в окупації

Фото: перелік громад в зоні бойових дій та в окупації скорочено до 327 територій (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Мінреінтеграції оновило перелік територіальних громад, розташованих у районах, проведення військових дій, або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) станом на 10 вересня. Перелік скорочений до 327 громад.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України (Мінреінтеграції).

Це територіальні громади Донецької (66), Харківської (56), Дніпропетровської (10), Луганської (37), Запорізької (56), Херсонської (49), Миколаївської (26), Сумської (22), Чернігівської (5) областей. Загалом у переліку наразі 327 громад у 9 областях.

Зміни у переліку

Перелік доповнився Марганецькою міською територіальною громадою Нікопольського району Дніпропетровської області.

Водночас з переліку виключені такі громади Запорізької області:

  • Матвіївська сільська територіальна громада;
  • Петро-Михайлівська сільська територіальна громада;
  • Степненська сільська територіальна громада;
  • Тернуватська сільська територіальна громада.

Критерії для громад

Перелік формується за погодженням Міноборони на підставі пропозицій відповідних обласних, Київської міської військових адміністрацій.

Є три критерії, на які при цьому спираються:

  • території, які є тимчасово окупованими;
  • території, що знаходяться в оточенні (блокуванні);
  • території, на яких тривають активні бойові дії.

Нагадаємо, Кабінет міністрів змінив порядок підтримки окремих категорій населення, яке постраждало у зв'язку з військовою агресією РФ проти України. Допомога надаватиметься тільки жителям районів в зоні бойових дій і тим, у кого зруйновано житло.

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук заявила, що на тимчасово окупованих росіянами територіях залишаються ще майже 1,2 млн українців.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Окуповані території