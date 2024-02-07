В Україні скоро з'явиться посада кібердипломата, - Данілов

"Зараз у світі йде великий рух. Велика кількість країн має кібердипломатів. Думаю, що в нашій країні скоро з’явиться така посада як кібердипломат, тому що це важливий напрям боротьби", - сказав Данілов.

Варто зауважити, що вперше цифрова дипломатія в Україні згадується як складник стратегії публічної дипломатії, прийнятої у 2021 році Міністерством закордонних справ. Тоді мова йшла насамперед про так званий "комунікаційний вимір".

Кібердипломатія - це дипломатія в кіберпросторі або використання дипломатичних ресурсів і виконання дипломатичних функцій для захисту національних інтересів у кіберпросторі.

Ці інтереси зазвичай виявляються в національних стратегіях кіберпростору або кібербезпеки. Кібердипломатія включає в себе кібербезпеку, кіберзлочинність, зміцнення довіри, свободу Інтернету та управління Інтернетом.

Нагадаємо, що під час саміту президент Володимир Зеленський повідомив, коли в "Дія" стане доступною послуга купівлі-продажу автівок.

Також посол США в Україні Бріджит Брінк під час саміту анонсувала виділення Україні 150 млн доларів протягом 5 років для підтримки програми з цифрової трансформації.

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