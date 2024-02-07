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В Украине скоро появится должность кибердипломата, - Данилов

Фото: Алексей Данилов (president gov ua)
Автор: Наталья Кава

В Украине могут создать должность кибердипломата. Это связано с быстрым развитием технологий в мире.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов на открытии Kyiv International Cyber Resilience Forum 2024 года.

"Сейчас в мире идет большое движение. Большое количество стран имеет кибердипломатов. Думаю, что в нашей стране скоро появится такая должность, как кибердипломат, потому что это важное направление борьбы", - сказал Данилов.

Следует отметить, что впервые цифровая дипломатия в Украине упоминается как составляющая стратегии публичной дипломатии, принятой в 2021 году Министерством иностранных дел. Тогда речь шла прежде всего о так называемом "коммуникационном измерении".

Кибердипломатия – это дипломатия в киберпространстве или использование дипломатических ресурсов и выполнение дипломатических функций для защиты национальных интересов в киберпространстве.

Эти интересы обычно проявляются в национальных стратегиях киберпространства или кибербезопасности. Кибердипломатия включает в себя кибербезопасность, киберпреступность, укрепление доверия, свободу Интернета и управление Интернетом.

Напомним, что во время саммита президент Владимир Зеленский сообщил, когда в "Действие" станет доступна услуга купли-продажи автомобилей.

Также посол США в Украине Бриджит Бринк во время саммита анонсировала выделение Украине 150 млн долларов в течение 5 лет для поддержки программы по цифровой трансформации.

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КиберполицияАлексей Данилов