В Украине отменили золотые и серебряные медали в школах: как теперь будут отмечать выпускников

В Украине официально отменили награждение выпускников 11-х классов золотыми и серебряными медалями. Отныне в документах об образовании будет использоваться формулировка "с отличием".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на приказ МОН № 1771.

Министерство образования и науки Украины официально отменило награждение выпускников золотыми и серебряными медалями за особые достижения в учебе. Соответствующий приказ вступил в силу после его регистрации в Министерстве юстиции.

Согласно новым правилам, положение о золотой и серебряной медали утратило силу. Отныне в документах об образовании вместо "золотая медаль" или "серебряная медаль" будет использоваться формулировка "с отличием".

Также внесены изменения в официальные записи:

Формулировка "свидетельство о получении полного общего среднего образования (для лиц, награжденных золотой медалью "За высокие достижения в учебе")" заменена на "свидетельство о получении полного общего среднего образования с отличием".

В порядке награждения обозначения "ЗМ" (золотая медаль) и "СМ" (серебряная медаль) заменены на "ЗВ" (свидетельство с отличием).

Несмотря на изменения, сама запись "Свидетельство о получении полного общего среднего образования с отличием" остается в силе, как и на предыдущих документах об образовании.