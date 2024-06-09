В Україні скасували відключення світла 9 червня

Відключення світла в Україні у неділю, 9 червня, скасували. Сьогодні обмежень не буде ні для населення, ні для бізнесу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

Як пояснили в "Укренерго", причина скасування відключень - зниження споживання електроенергії у вихідний день та повернення в роботу енергоблока АЕС.

"Сьогодні, 9 червня, застосування графіків погодинних відключень для промислових та побутових споживачів не прогнозується", - йдеться у повідомленні.

Ситуація зі світлом в Україні

Росія навесні 2024 року знову почала обстрілювати українську енергетику. Внаслідок атак були зруйновані або серйозно пошкоджені низка ТЕС, розподільчі мережі та інші об'єкти енергетики.

Через це в Україні почали знову вводити графіки відключень світла. Очікувалося, що сьогодні, 9 червня, світло будуть вимикати у період з 20:00 до 22:00.

Більше про те, що буде зі світлом влітку та які є сценарії на осінь - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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