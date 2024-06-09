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В Украине отменили отключения света 9 июня

Украина, Воскресенье 09 июня 2024 10:46
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В Украине отменили отключения света 9 июня Фото: в Украине отменили отключения света (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Отключения света в Украине в воскресенье, 9 июня, отменили. Сегодня ограничений не будет ни для населения, ни для бизнеса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

"Сегодня, 9 июня применение графиков почасовых отключений для промышленных и бытовых потребителей не прогнозируется", - говорится в сообщении.

Как объяснили в "Укрэнерго", причина отмены отключений - снижение потребления электроэнергии в выходной день и возвращение в работу энергоблока АЭС.

При изменении ситуации в энергосистеме украинцев пообещают проинформировать дополнительно.

Ситуация со светом в Украине

Россия весной 2024 года снова начала обстреливать украинскую энергетику. В результате атак были разрушены или серьезно повреждены ряд ТЭС, распределительные сети и другие объекты энергетики.

Поэтому в Украине начали снова вводить графики отключений света. Ожидалось, что сегодня, 9 июня, свет будут выключаться в период с 20:00 до 22:00.

Больше о том, что будет со светом летом и какие есть сценарии на осень - читайте в материале РБК-Украина.

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Укрэнерго Отключения света Энергетики
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