В Украине отменили отключения света 9 июня

Отключения света в Украине в воскресенье, 9 июня, отменили. Сегодня ограничений не будет ни для населения, ни для бизнеса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

Как объяснили в "Укрэнерго", причина отмены отключений - снижение потребления электроэнергии в выходной день и возвращение в работу энергоблока АЭС.

"Сегодня, 9 июня применение графиков почасовых отключений для промышленных и бытовых потребителей не прогнозируется", - говорится в сообщении.

Ситуация со светом в Украине

Россия весной 2024 года снова начала обстреливать украинскую энергетику. В результате атак были разрушены или серьезно повреждены ряд ТЭС, распределительные сети и другие объекты энергетики.

Поэтому в Украине начали снова вводить графики отключений света. Ожидалось, что сегодня, 9 июня, свет будут выключаться в период с 20:00 до 22:00.

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