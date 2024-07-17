В Україні скасували переведення годинника, а Чехія збудує два оборонні заводи: новини за 16 липня

Верховна Рада скасувала перехід на "літній" і "зимовий" час. А Чехія побудує в Україні два заводи з виробництва патронів на гвинтівок.
Більш детально про те, що сталося у вівторок, 16 липня, - у матеріалі РБК-Україна.
САП та НАБУ викрили двох прокурорів відділу Офісу Генерального прокурора на одержанні 170 тисяч доларів неправомірної вигоди. Указані кошти вони одержали за прийняття рішення про закриття кримінального провадження.
Одного з прокурорів затримали на робочому місці. Йому повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України.
Як зазначається в огляді британців, уряд Росії впроваджує "систему обміну інформацією" між Міністерством оборони та ФСБ для передачі докладної інформації про призовників до прикордонної служби, аби не допустити втечі "потенційних новобранців" з країни. Повідомляється, що система має бути повністю функціональною до осені 2024 року.
Британці в цьому контексті нагадують, що сотні тисяч жителів Росії залишили країну після оголошення так званої "часткової мобілізації" у 2022 році.
Служба безпеки України викрила суддю Броварського міськрайонного суду Київської області, який замість службової поїздки разом зі своєю співмешканкою вирушив на круїзному лайнері на Карибські острови. Для цього він використав підроблений лист-запрошення для участі у конференції з питань допомоги переселенцям, сім’ям з дітьми та дітям-сиротам з України в ЄС. Отримати фіктивне запрошення фігуранту допоміг його знайомий адвокат.
До речі, раніше цього суддю вже піймали на хабарі. Наразі йому та його спільнику оголошено підозру.
Верховна Рада у другому читанні прийняла законопроект №4201 про відміну переведення часу в Україні з зимового на літній. "За" віддав свій голос 261 парламентар, повідомив народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк.
Він пояснив, що в цьому році в останню неділю жовтня (27-го числа) Україна переведе стрілки на зимовий час і далі вже переведення на літній час з 2025-го не буде.
Депутати Європарламенту зажадали позбавити Угорщину права голосу в ЄС після поїздок прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана в Росію і Китай.
63 євродепутати звернулися до глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, глави Європейської ради Шарля Мішеля та голови Європарламенту Роберта Мецоле із заявою про те, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан "уже завдав значної шкоди, експлуатуючи і зловживаючи роллю глави Ради".
Україна та Чехія підписали дві угоди у сфері оборонної промисловості.
Зокрема, була підписана угода щодо виробництва штурмових гвинтівок компанії Colt CZ Group в Україні. Це угода між Ceska Zbrojovka та відповідним українським підприємством. Яким саме, Шмигаль не уточнив, заявивши про міркування безпеки.
Президент України Володимир Зеленський запропонував Раді розглянути законопроект, що передбачає позбавлення державних нагород зрадників.
За його словами, законопроектом пропонується внести зміни до Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України і інших законодавчих актів щодо позбавлення державних нагород "за популяризацію чи пропаганду держави-агресора або вчинення інших протиправних дій проти України".
Речник Міноборони Дмитро Лазуткін нагадав, що тим, хто не оновив свої військово-облікові дані, виписуватимуть штрафи у розмірі від 17 до 25,5 тисячі гривень.
Також повістки, які були надіслані "Укрпоштою", вважатимуть отриманими і підпис тепер не є необхідним.
"Щодо збільшення блокпостів - такої інформації у нас зараз немає", - зазначив Лазуткін.
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