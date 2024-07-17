В Украине отменили перевод часов, а Чехия построит два оборонных завода: новости за 16 июля

Война России против Украины: последние новости

Россияне жаловались на атаку украинских дронов. В частности, в Курской области загорелся завод низковольтной аппаратуры.

Украинские защитники возобновили позиции вблизи Торецка, сообщили аналитики ISW.

Прокуроров ОГП поймали на взятке в 170 тысяч долларов

САП и НАБУ разоблачили двух прокуроров отдела Офиса Генерального прокурора на получении 170 тысяч долларов неправомерной выгоды. Указанные средства они получили за принятие решения о закрытии уголовного производства.

Один из прокуроров был задержан на рабочем месте. Ему сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 368 УК Украины.

Москва готовится закрыть границу осенью в случае новой волны мобилизации, - британская разведка

Как отмечается в обзоре британцев, правительство России внедряет "систему обмена информацией" между Министерством обороны и ФСБ для передачи подробной информации о призывниках в пограничную службу, чтобы не допустить побега "потенциальных новобранцев" из страны. Сообщается, что система должна быть полностью функциональна до осени 2024 года.

Британцы в этом контексте напоминают, что сотни тысяч жителей России покинули страну после оглашения так называемой "долевой мобилизации" в 2022 году.

идробил документы, чтобы отдохнуть на Карибах. Сообщено о подозрении судьи

Служба безопасности Украины разоблачила судью Броварского горрайонного суда Киевской области, который вместо служебной поездки вместе со своей сожительницей отправился на круизном лайнере на Карибские острова. Для этого он использовал поддельное письмо-приглашение для участия в конференции по помощи переселенцам, семьям с детьми и детям-сиротам из Украины в ЕС. Получить фиктивное приглашение фигуранту помог его знакомый адвокат.

Кстати, ранее судья уже был пойман на взятке. Теперь ему и его сообщнику объявлено подозрение.

Совет отменил переход на "летнее" и "зимнее" время

Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект №4201 об отмене перевода времени в Украине с зимнего на летнее. "За" отдал свой голос 261 парламентарий, сообщил народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк.

Он пояснил, что в этом году в последнее воскресенье октября (27 числа) Украина переведет стрелки на зимнее время и дальше уже перевода на летнее время с 2025-го не будет.

В Европарламенте требуют лишить Венгрию права голоса в ЕС из-за "мирного" турне Орбана, - СМИ

Депутаты Европарламента потребовали лишить Венгрию права голоса в ЕС после поездок премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Россию и Китай.

63 евродепутата обратились к главе Еврокомиссии Урсули фон дер Ляен, главе Европейского совета Шарлю Мишелю и главе Европарламента Роберту Мецоле с заявлением о том, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан "уже нанес значительный ущерб, эксплуатируя и злоупотребляя ролью главы Совета".

Чехия будет производить в Украине патроны и штурмовые винтовки Colt

Украина и Чехия подписали два соглашения в области оборонной промышленности.

В частности, было подписано соглашение о производстве штурмовых винтовок компании Colt CZ Group в Украине. Это соглашение между Ceska Zbrojovka и соответствующим украинским предприятием. Каким именно Шмигаль не уточнил, заявив о соображениях безопасности.

В Украине предателей будут лишать госнаград: Зеленский инициировал законопроект

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Раде рассмотреть законопроект, предусматривающий лишение государственных наград предателей.

По его словам, законопроектом предлагается внести изменения в Уголовный кодекс Украины, Уголовный процессуальный кодекс Украины и другие законодательные акты по лишению государственных наград "за популяризацию или пропаганду государства-агрессора или совершение других противоправных действий против Украины".

Могут ли в Украине увеличить количество блокпостов после 17 июля: что говорят в Минобороны

Спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин напомнил, что тем, кто не обновил свои военно-учетные данные, будут выписывать штрафы в размере от 17 до 25,5 тысяч гривен.

Также повестки, которые были присланы "Укрпочтой", будут считать полученными и подпись теперь не необходима.

"Об увеличении блокпостов - такой информации у нас сейчас нет", - отметил Лазуткин.

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