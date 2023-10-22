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В Україні скасували обов'язковий візит до лікаря для отримання першого е-рецепту

Фото: в Україні скасували обов'язковий візит до лікаря для отримання першого е-рецепту (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

В Україні спростили отримання першого електронного рецепту. Тепер для цього йти до лікаря необов'язково.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я України.

У відомстві нагадують, що раніше пацієнт міг отримати перший електронний рецепт без візиту до лікаря лише у разі гострих чи хронічних захворювань. У всіх інших випадках він мав обов'язково приходити на прийом до лікаря.

"Тепер же ця вимога не є обов'язковою. Це означає, що навіть якщо пацієнт звертається до лікаря дистанційно вперше, лікар має право прийняти рішення про виписку електронного рецепту на ліки без проведення особистого прийому пацієнта", - уточнюють у відомстві.

У своєму рішенні лікар повинен враховувати отримані дані про стан пацієнта, скарги, а також інформацію з облікової медичної документації.

Е-рецепт

Нагадаємо, раніше в Україні втричі збільшили термін дії електронних рецептів на ліки, які пацієнти купують за власний кошт.

Наразі термін дії таких рецептів становитиме 90 днів, а не 30.

 

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лікаріе-рецептМінстерство охорони здоров'я України