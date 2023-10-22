В Украине отменили обязательный визит к врачу для получения первого е-рецепта

В ведомстве напоминают, что ранее пациент мог получить первый электронный рецепт без визита к врачу только в случае острых или хронических заболеваний. Во всех других случаях он должен был обязательно приходить на прием к врачу.

"Теперь же это требование не обязательно. Это означает, что даже если пациент обращается к врачу дистанционно впервые, врач имеет право принять решение о выписке электронного рецепта на лекарства без проведения личного приема пациента", - уточняют в ведомстве.

В своем решении врач должен учитывать на полученные данные о состоянии пациента, жалобы, а также информацию из учетной медицинской документации.

Е-рецепт

Напомним, ранее в Украине втрое увеличили срок действия электронных рецептов на лекарства, которые пациенты приобретают за собственные средства.

Теперь срок действия таких рецептов составит 90 дней, а не 30.