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В Украине отменили обязательный визит к врачу для получения первого е-рецепта

Фото: в Украине отменили обязательный визит к врачу для получения первого е-рецепта (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Украине упростили получение первого электронного рецепта. Теперь для этого идти к врачу необязательно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

В ведомстве напоминают, что ранее пациент мог получить первый электронный рецепт без визита к врачу только в случае острых или хронических заболеваний. Во всех других случаях он должен был обязательно приходить на прием к врачу. 

"Теперь же это требование не обязательно. Это означает, что даже если пациент обращается к врачу дистанционно впервые, врач имеет право принять решение о выписке электронного рецепта на лекарства без проведения личного приема пациента", - уточняют в ведомстве. 

В своем решении врач должен учитывать на полученные данные о состоянии пациента, жалобы, а также информацию из учетной медицинской документации. 

Е-рецепт

Напомним, ранее в Украине втрое увеличили срок действия электронных рецептов на лекарства, которые пациенты приобретают за собственные средства. 

Теперь срок действия таких рецептов составит 90 дней, а не 30. 

 

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