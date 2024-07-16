В Україні скасували мито на низку товарів для енергетики та оборони: що у списку

Як пояснили у відомстві, законопроекти містять норми, що передбачають можливість застосування звільнення від сплати мита та ПДВ при ввезенні в Україну обладнання для енергетики:

електрогенераторного обладнання;

обладнання для вітро- та сонячної генерації;

акумуляторів (крім акумуляторів малої потужності).

До переліку товарів, які також будуть звільнені від сплати митних платежів при імпорті, вказано обладнання для виготовлення засобів протидії технічним розвідкам та ремонту машин механізованого розмінування.

Від оподаткування звільнено "тактичні навушники спеціального військового призначення, які класифікуються у товарній підкатегорії 8518 30 00 90 згідно з УКТ ЗЕД".

Нові пільги поширюються і на таке важливе оборонне обладнання, як засоби радіоелектронної боротьби. Без сплати митних платежів будуть імпортуватися в Україну для потреб оборони не лише антидронові рушниці, але й інші "радіоелектронні засоби виявлення та протидії безпілотним літальним апаратам, що класифікуються у товарній позиції 8543 згідно з УКТ ЗЕД".

Також на період дії воєнного стану в Україні звільнено від сплати митних платежів товари, ввезені для енергетичної безпеки, у тому числі ті, що переміщуються на митну територію України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях, для вільного обігу та класифікуються за такими кодами згідно з УКТ ЗЕД: 8406 (крім 8406 10 00 00), 8410 (тільки турбіни гідравлічні та їх частини), 8483 40 21 00, 8502 20 40 90, 8502 20 60 90, 8502 20 80 90, 8411 (крім турбогвинтових та турбореактивних двигунів та їх частин), 8501 64 00 00, 8504 40 84 00 (крім інверторних зварювальних апаратів), 8504 40 88 00 (крім інверторних зварювальних апаратів), 8504 40 90 00 (крім інверторних зварювальних апаратів), 8507 60 00 00 (крім установок зберігання енергії потужністю менш як 300 Вт змінного та/або постійного струму та окремих літій-іонних комірок ємністю менш як 200 А·год), 8541 43 00 00, 8537 (крім 8537 10 98 10), 8503 00 99 00 (тільки для вітроенергетичних електрогенераторних установок).

Також під дію нових законів підпадають такі товари як: електрогенератори, інвертори, літій-іонні акумулятори та зарядні станції на їх основі, а також сонячні панелі для ремонту та/або заміни від пошкоджень і розширення потужності діючих сонячних електростанцій.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Кабінет міністрів сприятиме створенню альтернативної генерації в Україні.

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