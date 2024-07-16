В Украине отменили пошлину на ряд товаров для энергетики и обороны: что в списке

Как пояснили в ведомстве, законопроекты содержат нормы, предусматривающие возможность применения освобождения от уплаты пошлин и НДС при ввозе в Украину оборудования для энергетики:

электрогенераторного оборудования;

оборудование для ветро- и солнечной генерации;

аккумуляторов (кроме аккумуляторов малой мощности).

К перечню товаров, также освобожденных от уплаты таможенных платежей при импорте, указано оборудование для изготовления средств противодействия техническим разведкам и ремонту машин механизированного разминирования.

От налогообложения освобождены "тактические наушники специального военного назначения, классифицируемые в товарной подкатегории 8518 30 00 90 согласно УКТ ВЭД".

Новые льготы распространяются и на столь важное оборонное оборудование, как средства радиоэлектронной борьбы. Без уплаты таможенных платежей будут импортироваться в Украину для нужд обороны не только антидроновые ружья, но и другие "радиоэлектронные средства обнаружения и противодействия беспилотным летательным аппаратам, классифицируемым в товарной позиции 8543 согласно УКТ ВЭД".

Также на период действия военного положения в Украине освобождены от уплаты таможенных платежей товары, ввозимые для энергетической безопасности, в том числе перемещающиеся на таможенную территорию Украины в международных почтовых и экспресс-отправлениях, для свободного обращения и классифицируются по таким кодам согласно УКТ ВЭД: 8406 (кроме 8406 10 00 00), 8410 (только турбины гидравлические и их части), 8483 40 21 00, 8502 20 40 90, 8 их и турбореактивных двигателей и их частей), 8501 64 00 00, 8504 40 84 00 (кроме инверторных сварочных аппаратов), 8504 40 88 00 (кроме инверторных сварочных аппаратов), 8504 40 90 00 (кроме ин0 кроме установок хранения энергии мощностью менее 300 Вт переменного и/или постоянного тока и отдельных литий-ионных ячеек емкостью менее 200 А·ч), 8541 43 00 00, 8537 (кроме 8537 10 98 10), 8503 00 99 0 ).

Также под действие новых законов подпадают такие товары как электрогенераторы, инверторы, литий-ионные аккумуляторы и зарядные станции на их основе, а также солнечные панели для ремонта и/или замены от повреждений и расширения мощности действующих солнечных электростанций.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Кабинет Министров будет способствовать созданию альтернативной генерации в Украине.

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