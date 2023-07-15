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В Україні скасували "ковідні" обмеження. МОЗ відповіло на найпоширеніші питання

Фото: в Україні скасували "ковідні" обмеження. МОЗ відповіло на найпоширеніші питання (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Після скасування карантинних обмежень, COVID-сертифікати припинили бути обов'язковими під час відвідувань публічних місць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.

Що з COVID-сертифікатами?

"Використання та наявність сертифіката на території України відтепер є не обов’язковими - більше не потрібно надавати документ для відвідувань публічних місць", - пише пресслужба.

Водночас під час планування закордонної поїздки - важливо заздалегідь дізнатися правила в’їзду, оскільки кожна країна самостійно приймає рішення щодо запровадження карантинних обмежень стосовно різних інфекційних хвороб.

Що з вакцинацією проти COVID-19?

Вакцинацію можна провести згідно з рішенням лікаря за бажанням пацієнта. Вона може бути рекомендованою, проте не обовʼязковою.

"Згідно з позиціями Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ), в Україні пацієнти можуть отримати передусім базовий курс вакцинації (дві дози для дводозних вакцин та одна доза для однодозної Jcovden (раніше Janssen))", - додає МОЗ.

Для відновлення імунного захисту проти COVID-19 організму рекомендовано отримання бустерних доз. Наразі це може бути 2 курси ревакцинації. Водночас рішення щодо 3 ревакцинації НТГЕІ розгляне на своєму найближчому засіданні.

Чи потрібен у разі планової госпіталізації негативний результат тестування на COVID-19?

"Оскільки COVID-19 все ще залишається особливо небезпечною інфекцією, наразі у випадку планової госпіталізації необхідно проводити тестування на COVID-19", - додає пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Україні з 1 липня офіційно закінчився карантин через COVID-19.

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