В Украине отменили "ковидные" ограничения. Минздрав ответил на распространенные вопросы

Что с COVID-сертификатами?

"Использование и наличие сертификата на территории Украины отныне не обязательны - больше не нужно предоставлять документ для посещения публичных мест", - пишет пресс-служба.

В то же время при планировании зарубежной поездки - важно заранее узнать правила въезда, поскольку каждая страна самостоятельно принимает решение о введении карантина в отношении различных инфекционных болезней.

Что с вакцинацией против COVID-19?

Вакцинацию можно провести согласно решению врача по желанию пациента. Она может быть рекомендованной, однако не обязательной.

"Согласно позициям Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЭИ), в Украине пациенты могут получить прежде всего базовый курс вакцинации (две дозы для двухдозных вакцин и одна доза для однодозной Jcovden (ранее Janssen))", - добавляет Минздрав.

Для восстановления иммунной защиты против COVID-19 организма рекомендовано получение бустерных доз. Сейчас это может быть 2 курса ревакцинации. В то же время решение о 3 ревакцинации НТГЕИ рассмотрит на своем ближайшем заседании.

Нужен ли в случае плановой госпитализации отрицательный результат тестирования на COVID-19?

"Поскольку COVID-19 все еще остается особо опасной инфекцией, сейчас в случае плановой госпитализации необходимо проводить тестирование на COVID-19", - добавляет пресс-служба.