RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украине отменили "ковидные" ограничения. Минздрав ответил на распространенные вопросы

Фото: в Украине отменили "ковидные" ограничения. Минздрав ответил на распространенные вопросы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

После отмены карантинных ограничений, COVID-сертификаты перестали быть обязательными при посещении публичных мест.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Что с COVID-сертификатами?

"Использование и наличие сертификата на территории Украины отныне не обязательны - больше не нужно предоставлять документ для посещения публичных мест", - пишет пресс-служба.

В то же время при планировании зарубежной поездки - важно заранее узнать правила въезда, поскольку каждая страна самостоятельно принимает решение о введении карантина в отношении различных инфекционных болезней.

Что с вакцинацией против COVID-19?

Вакцинацию можно провести согласно решению врача по желанию пациента. Она может быть рекомендованной, однако не обязательной.

"Согласно позициям Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЭИ), в Украине пациенты могут получить прежде всего базовый курс вакцинации (две дозы для двухдозных вакцин и одна доза для однодозной Jcovden (ранее Janssen))", - добавляет Минздрав.

Для восстановления иммунной защиты против COVID-19 организма рекомендовано получение бустерных доз. Сейчас это может быть 2 курса ревакцинации. В то же время решение о 3 ревакцинации НТГЕИ рассмотрит на своем ближайшем заседании.

Нужен ли в случае плановой госпитализации отрицательный результат тестирования на COVID-19?

"Поскольку COVID-19 все еще остается особо опасной инфекцией, сейчас в случае плановой госпитализации необходимо проводить тестирование на COVID-19", - добавляет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Украине с 1 июля официально закончился карантин из-за COVID-19.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
COVID