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В Україні ліквідували Фонд соцстрахування

Фото: в Україні скасували Фонд соцстрахування (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Кабмін ухвалив рішення припинити діяльність Фонду соціального страхування в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля.

"Продовжуємо соціальну реформу. Сьогодні урядовим рішенням на виконання закону припиняємо діяльність Фонду соціального страхування, приєднуємо його до Пенсійного фонду України", - наголосив глава уряду.

За його словами, таке нововведення дозволить зробити механізм соціальної підтримки більш дієвим та ефективним. Також це скоротить зайві витрати.

Варто зауважити, що головними завданнями Фонду соцстрахування були керівництво та управління загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням в Україні від нещасного випадку через тимчасову втрату працездатності та медичне страхування.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Кабмін протягом грудня направив 3,5 млрд гривень на погашення заборгованості у лікарняних та виплатах у зв'язку з вагітністю та пологами, яка утворилася у Фонді соціального страхування за рік.

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Денис ШмигальФонд соцстрахування