ua ru
Пн, 05 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Уряд вирішив погасити заборгованість за лікарняними та декретними на 3,5 млрд гривень

Новость на русском →
Україна, Понеділок 05 грудня 2022 12:31
Уряд вирішив погасити заборгованість за лікарняними та декретними на 3,5 млрд гривень Фото: українцям повернуть борги на 3,5 млрд гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів України протягом грудня 2022 року спрямує 3,5 млрд гривень на погашення заборгованості за лікарняними і виплатами у зв’язку з вагітністю та пологами, яка утворилась у Фонді соціального страхування за рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінсоцполітики.

"Це дозволить повністю врегулювати проблему накопиченої заборгованості за неоплаченими лікарняними та виплатами у зв’язку з вагітністю та пологами, яка протягом 2022 року утворилась у Фонді соціального страхування, який до 1 січня 2023 року є відповідальним за здійснення таких виплат", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Пенсійний фонд України змінив порядок фінансування е-лікарняних. Отримати виплати можна не лише на підставі оригіналу е-лікарняного, але і витягу з Електронного реєстру листків непрацездатності.

Читайте РБК-Україна в Google News
Фонд соцстрахування
NEWS
Зможуть знову піти на Київ? Сирський оцінив шанси РФ на новий прорив з Білорусі
Зможуть знову піти на Київ? Сирський оцінив шанси РФ на новий прорив з Білорусі
DAILY
Повернутись у графік. Коли в Україні припиняться аварійні відключення електроенергії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Повернутись у графік. Коли в Україні припиняться аварійні відключення електроенергії