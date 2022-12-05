Уряд вирішив погасити заборгованість за лікарняними та декретними на 3,5 млрд гривень

Кабінет міністрів України протягом грудня 2022 року спрямує 3,5 млрд гривень на погашення заборгованості за лікарняними і виплатами у зв’язку з вагітністю та пологами, яка утворилась у Фонді соціального страхування за рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінсоцполітики.

"Це дозволить повністю врегулювати проблему накопиченої заборгованості за неоплаченими лікарняними та виплатами у зв’язку з вагітністю та пологами, яка протягом 2022 року утворилась у Фонді соціального страхування, який до 1 січня 2023 року є відповідальним за здійснення таких виплат", - йдеться в повідомленні.