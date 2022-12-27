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В Украине упразднили Фонд соцстрахования

Фото: в Украине упразднили Фонд соцстрахования (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Кабмин принял решение прекратить деятельность Фонда социального страхования в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

"Продолжаем социальную реформу. Сегодня правительственным решением во исполнение закона прекращаем деятельность Фонда социального страхования, присоединяем его к Пенсионному фонду Украины", - отметил глава правительства.

По его словам, такое нововведение позволит сделать механизм социальной поддержки более действенным и эффективным. Также это сократит лишние расходы.

Стоит заметить, что главными задачами Фонда соцстрахования были руководство и управление общеобязательным государственным социальным страхованием в Украине от несчастного случая, в связи с временной потерей трудоспособности, и медицинским страхованием.

Напомним, ранее стало известно, что Кабмин в течение декабря направил 3,5 млрд гривен на погашение задолженности по больничным и выплатам по беременности и родам, которая образовалась в Фонде социального страхования за год.

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Денис ШмыгальФонд соцстрахования